O anlar kamerada! Motosikletle ortalığı birbirine kattı!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki, 58. Bulvarı Caddesi'nde geçen ay görenleri şoke eden bir kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi.

Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.

Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor. Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor.