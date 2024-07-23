O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
İstanbul'da, Arnavutköy Karaburun'da öğle saatlerinde hortum çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu
İstanbul Arnavutköy Karaburun'da, saat 12.00 sıralarında denizde büyük bir hortum oluştu.
SAHİLDE AİLELER VARDI
Hortumun çıktığı sırada sahilde aileleriyle birlikte denize giren çocuklar da objektife yansıdı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
DHA'da yer alan habere göre denizde çıkan hortum, Karaburun ve Yeniköy sahillerinden görüldü. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.
METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMUŞTU
Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.