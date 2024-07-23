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        Haberler Gündem O anlar kamerada! İstanbul'da hortum | SON DAKİKA HABERLERİ

        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!

        İstanbul'da, Arnavutköy Karaburun'da öğle saatlerinde hortum çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 13:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:57
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        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
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        İstanbul Arnavutköy Karaburun'da, saat 12.00 sıralarında denizde büyük bir hortum oluştu.

        SAHİLDE AİLELER VARDI

        Hortumun çıktığı sırada sahilde aileleriyle birlikte denize giren çocuklar da objektife yansıdı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        DHA'da yer alan habere göre denizde çıkan hortum, Karaburun ve Yeniköy sahillerinden görüldü. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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        METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMUŞTU

        Meteoroloji, İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı uyarılarda bulunmuştu.

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        #istanbul hortum
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