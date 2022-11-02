O anlar kamerada! Güvenlik uyudu! Hırsız soydu!

İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde, bir otele önceki gün saat 06.30 sıralarında gelen kapüşonlu bir kişi, otel resepsiyon görevlisini koltukta oturur halde uyuduğunu görünce acil durumlar için yaptırılan sürgülü cam kapıyı açarak içeri girdi.

DHA'da yer alan habere göre yöneldiği kasayı açamayınca tezgahtaki cep telefonunu ve yerdeki şarjlı matkabı alan hırsız, görevlinin hafif kıpırdadığını görünce geldiği gibi cam kapıyı açarak uzaklaştı.

Otel sahibi İsmail Karaca, "Sürekli haberlerde suç dosyası kabarık, 30-40 suça karışmış şüphelilerin serbest kaldığını duyuyorduk. Yakalansa büyük olasılıkla yine serbest kalacak. Oldukça rahat içeride dolaşabilen bu kişilere karşı yasal düzenleme yapılmalı" dedi.