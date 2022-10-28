O anlar kamerada! Bankonun arkasına geçti! 2.5 milyon TL'yi alıp gitti!

İstanbul Şişli'de, alınan bilgiye göre, önceki gün Büyükdere Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.
2.5 MİLYON TL'LİK PARAYI ALDI
AA'da yer alan habere göre şüpheli, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak şube içerisinde kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti.
HIRSIZLIK BİR SÜRE SONRA FARK EDİLDİ
Daha sonra 2 şüpheli bankadan dışarı çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayı bir süre sonra bir personelin, banko arkasına geçip çuvalı bulamamasıyla fark edildi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinden, çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldikleri otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
OTOMOBİL İZLENMEYE BAŞLANDI
Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin il dışına çıktıklarını tespit etti.
HIRSIZLAR KOLOMBİYALI ÇIKTI
Artvin üzerinden Sarp Sınır Kapısı'nı geçerek Gürcistan'a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40), burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İŞTE ELE GEÇEN PARALAR
Şüphelilerin üzerinden 23 bin 120 avro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilecek şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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