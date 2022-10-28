O anlar kamerada! Bankonun arkasına geçti! 2.5 milyon TL'yi alıp gitti!

O anlar kamerada! Bankonun arkasına geçti! 2.5 milyon TL'yi alıp gitti! - En son haberler

AA

İstanbul Şişli'de, alınan bilgiye göre, önceki gün Büyükdere Caddesi'ndeki özel bir banka şubesine giden iki kişiden biri, bir süre etrafı gözetledikten sonra çalışanlara fark ettirmeden alt kısımdaki boşluktan bankoların olduğu bölüme geçti.

2.5 MİLYON TL'LİK PARAYI ALDI AA'da yer alan habere göre şüpheli, içinde yaklaşık 2.5 milyon lira değerinde döviz ve Türk lirası bulunduğu belirtilen çuvalı alarak şube içerisinde kendisini bekleyen arkadaşının yanına gitti.

HIRSIZLIK BİR SÜRE SONRA FARK EDİLDİ Daha sonra 2 şüpheli bankadan dışarı çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobille bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık olayı bir süre sonra bir personelin, banko arkasına geçip çuvalı bulamamasıyla fark edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Güvenlik kamerası görüntülerinden, çuvalın iki kişi tarafından alındığının belirlenmesi üzerine polise haber verildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geldikleri otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİL İZLENMEYE BAŞLANDI Güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin eşkalini ve otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin il dışına çıktıklarını tespit etti. HIRSIZLAR KOLOMBİYALI ÇIKTI Artvin üzerinden Sarp Sınır Kapısı'nı geçerek Gürcistan'a geçmeye çalışan Kolombiya uyruklu J.L.G.S. (43) ve J.A.C. (40), burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İŞTE ELE GEÇEN PARALAR Şüphelilerin üzerinden 23 bin 120 avro, 54 bin 550 dolar, 2 bin 560 sterlin, 131 bin 90 lira ve 557 Kolombiya pesosu ele geçirildi. İKİ ŞÜPHELİ YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilecek şüphelilerin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.