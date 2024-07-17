Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada! 10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar! O anlar kamerada!

        İstanbul Kadıköy'de, mücevher dükkanına giren maskeli 4 hırsız, 300 bin dolar (10 milyon TL) değerinde pırlantayı çalarak olay yerinden kaçtı. Olay günü 3 hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi. 4 aydır aranan çetenin azılı suç makinası 34 yaşındaki N.Ç. de, amansız yapılan takip sonucu yakalandı. Olay anına ait görüntülerde ortaya çıktı

        Giriş: 17.07.2024 - 11:17 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, Kadıköy Bostancı Sevilli Sokak'ta bulunan K.E.'ye ait mücevher dükkanında, 15 Mart gecesi meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah işyerine gelen K.E., işyerinin soyulduğunu görüp polise bildirdi.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        300 bin dolar (10 milyon TL) değerinde pırlanta çalındığı belirlenen olayla ilgili Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anların görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit edip inceleme başlattı.

        3 ŞÜPHELİ OLAY GÜNÜ YAKALANDI

        Yapılan çalışmalarla 4 şüphelinin kimliği tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden M.K. (34), O.Ş. (22), ve S.G. (30) aynı gün Esenyurt'ta polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ZANLILAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerden O.Ş.’nin işlediği suçlardan 15 yıl 5 ay, S.G.’nin ise 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

        ÇETENİN ELEBAŞI DA 4 AY SONRA YAKALANDI

        Olaydan sonra kayıplara karışan çetenin suç makinası N.Ç'yi yakalamak için polis amansız takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 aydır aranan hırsızlık çetesinin önemli elemanı N.Ç. Esenyurt’ta yakalandı. 14 ayrı suç dosyası bulunan N.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        300 bin dolarlık hırsızlık olayının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, gece yarısı bir araçla olay yerine gelen 4 hırsız, seri bir şekilde işyerinin kapısını kırarak içeri giriyor. İçerde pırlantaları toplayan hırsızlar, ardından hızla olay yerinden kaçıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Restorana silahlı saldırı! Yoldan geçen kişi öldü
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        'İran, Trump'a suikast planladı'
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Bisikletli çocuğu tehdit eden adam yakalandı
        Habertürk Anasayfa