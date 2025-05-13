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        Haberler Gündem 3. Sayfa O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü! | Son dakika haberleri

        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!

        İstanbul Arnavutköy'de, hafif ticari araçla drift atan gençlerden biri aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:42
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        O an kamerada! Drift atarken arkadaşı düştü!
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        İstanbul'da kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araçla drift atan bir grup gençten birisi aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü.

        BİR SÜRE HAREKETSİZ KALDI

        DHA'daki habere göre o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yere düşen genç bir süre hareketsiz kaldı.

        Yaralanan genci, arkadaşları araca bindirip uzaklaştı.

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        #drift
        #Son dakika haberler
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