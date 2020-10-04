Nusret sosyal medyanın diline düştü

Nusret, Mehmet Öz'e, "Asemptomatik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu?" diye sormak istedi. Ancak Nusret'in "asemptomatik" kelimesini bir türlü söyleyememesi üzerine Mehmet Öz'le aralarında ilginç dakikalar yaşandı.

Ünlü işletmeci, internette hızla yayılan görüntülerden sonra Twitter'da gündem oldu.

İşte o anlar:

BOSTON'DAKİ MEKANI KAPATILMIŞTI

ABD'deki restoran zincirini büyüten Nusret, Boston şubesini 18 Eylül'de açılmıştı.

Gökçe'nin sosyal medyada ve Boston'da büyük ilgi çeken yeni restoranı sadece 10 gün sonra kapatıldı.

ABD basınına yansıyan haberlere göre; Gerekçe ise koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ihlal ve yangın çıkışlarının şartnamelere uygun olmaması gösterildi. Bunun dışında Nusr-et Steakhouse'un mutfağında yer alan buzdolabı ve bulaşık makinelerinin kullanımı için de yeterli düzenlemelerin yapılmadığı eksiklikler arasında gösterildi.

Nusret Gökçe, şu ana kadar iddialara ilişkin bir açıklama yapmış değil.

MÜŞTERİSİNİN SEVGİLİSİ MEKANI BASTI

Nusret, ABD'deki restoranında kendisine twerk dansı yapan müşterisinin videosunu çekerken büyük bir şok yaşamıştı.

Kadının twerk yaptığı anları kayda alan Nusret, tam videoyu bitirecekken, restorana kadının sevgilisi olduğu belirtilen bir kişi girmişti.

Sevgilisini gören kadın ise hemen kendini toparlayarak kaçmaya başlamıştı.