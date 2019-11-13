İşletmeci Nusret Gökçe, New York'taki mekanında çalışan dört garsonla mahkemelik oldu. ABD Federal mahkemesi Nusret Gökçe'ye 250 bin dolar ceza verdi.

Gökçe'nin davalık olduğu çalışanlardan biri 2. Sayfa programına bağlandı.

Adının verilmesini istemeyen kişi, "​​Dünyaca ünlü yıldızları ağırlıyor 2 kelime İngilizce bilmiyor. Abramoviç, bu mekana geldiğinde onun bahşiş bırakmasına Nusret engel oldu. Bir hafta önce oranın müdürü toplantıda 'Maymun gibi hareket etmeyin' diyor. Hem onlara halay çektiriyorsun hem de diyorsun ki 'Maymun gibi davranmayın.' Her akşam 20:30'da halay çekilen başka restoran var mı? Müdür dahil 16 kişi şu anda Nusret ile davalık. " dedi.