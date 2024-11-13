Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Nusret Gökçe'nin hesabından para çekince tutuklandı | Son dakika haberleri

        Nusret Gökçe'nin hesabından para çekince tutuklandı

        Nusret Gökçe'nin hesabından sahte vekaletnameyle 200 bin lira çeken şahıs yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 21:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nusret Gökçe'nin hesabından para çekince tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa’da iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin hesabından, sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi. Olayın ardından polis tarafından yakalanan şüpheli İ.A.B., tutuklandı.

        Olay, geçen pazartesi günü Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre İ.A.B. isimli dolandırıcı, ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti.

        BANKA YETKİLİLERİ İŞLEMİ ŞÜPHELİ BULUNCA YAKALANDI

        Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.’nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi. Bunun üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini belirledi.

        Polis bankadan ayrılan İ.A.B.’yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu kesinleşti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABB konserlerine inceleme
        ABB konserlerine inceleme
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da
        Radikal bir karar aldı
        Radikal bir karar aldı
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Fenerbahçe'de sol bek harekatı!
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Yasa dışı bahiste 6 kişiye yakalama kararı
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        Kasımpaşa'da Hakan Keleş dönemi!
        "İyi geldik birbirimize"
        "İyi geldik birbirimize"
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Bitcoin 90.000 doları aştı
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Borsada yükseliş trendi başladı mı?
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Habertürk Anasayfa