Son yolculuğuna uğurlandı

AA

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi dün toprağa verildi. Çetinel için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Törene Nusret Çetinel'in ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve sanatçı Tamer Karadağlı katıldı. Nusret Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

NUSRET ÇETİNEL HAKKINDA

Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara'da çekilen "Bizim Evin Halleri" dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra "Muhteşem Yüzyıl", "Behzat Ç.", "Sevda Kuşun Kanadında", "Mavera", "Aşk Ağlatır", "Yağmurdan Sonra" başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı.