Nursena Say dereceye giremedi
'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda dereceye giremedi
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2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil etmişti. Say, geçtiğimiz haftalarda final için Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampa gitmişti.
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71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nın finali gerçekleşti. 26 yaşındaki Nursena Say, dereceye giremedi.
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"BU ÜNVANDAN DAHA FAZLASINI KAZANDIM"
Yarışma sürecindeki deneyimlerini sosyal medya hesabı üzerinden yayımlayan Nursena Say, yeni bir paylaşımda bulundu. Say, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bugün Miss World'deki yolculuğumun doruk noktası. Bu inanılmaz deneyimi düşünürken, bir amacı olan güzellik mirasının bir parçası olma fırsatı için derin bir gurur ve minnet duygusuyla doluyum. Sadece yolculuğumu değil, aynı zamanda amaç ve sorumluluk anlayışımı da şekillendirmede yardımcı olan Miss World'ün Başkanı ve CEO'su Julia'ya teşekkürü bir borç bilirim. Bu kayda değer yolculuk boyunca bir ünvandan daha fazlasını kazandım; ömür boyu anılar kazandım ve kalıcı dostluklar edindim. Birlikte güldük, ağladık ve birbirimizden öğrendik, her biri kolektif büyümemize ve evrimimize katkıda bulunuyor. Bu yolculuk sadece hayatımı zenginleştirmekle kalmadı aynı zamanda bana birlik, şefkat ve kolektif eylemin gücü hakkında paha biçilmez dersler verdi."
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"BU DENEYİMİN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Nursena Say, ardından sözlerini; "Hayatımın bu bölümüne veda ederken, öğrendiğim dersleri ve oluşan bağları yanımda taşıyorum, gelecekteki tüm çalışmalarımda bana ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edeceklerini biliyorum. Bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederim, ve vizyonun ve liderliğin için teşekkür ederim, Julia. Bu deneyim sonsuza kadar kalbimde özel bir yer tutacak ve bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum" ifadeleriyle noktaladı.
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NURSENA SAY HAKKINDA
26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.
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'Miss Turkey'e yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabiliyor.
Fotoğraflar: Instagram, DHA
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