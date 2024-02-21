Nursena Say büyük finale hazırlanıyor
'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan'da kampa girdi
- 1
2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.
- 2
9 Mart'ta yapılacak olan büyük finale hazırlanan 26 yaşındaki Nursena Say, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampta bulunuyor.
- 3
Nursema Say, kamp sürecini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
-
- 4
NURSENA SAY HAKKINDA
26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.
- 5
'Miss Turkey'e yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabiliyor.
Fotoğraflar: Instagram, DHA