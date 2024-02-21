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        Haberler Magazin Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'na hazırlanıyor - Magazin haberleri

        Nursena Say büyük finale hazırlanıyor

        'Miss Turkey 2022' birincisi Nursena Say, 71'inci Miss World Güzellik Yarışması için Hindistan'da kampa girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:51
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          2022'de 'Miss Turkey' tacını takan Nursena Say, ülkemizi 71'inci Miss World Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.

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          9 Mart'ta yapılacak olan büyük finale hazırlanan 26 yaşındaki Nursena Say, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de kampta bulunuyor.

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          Nursema Say, kamp sürecini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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          NURSENA SAY HAKKINDA

          26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

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          'Miss Turkey'e yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabiliyor.

          Fotoğraflar: Instagram, DHA

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