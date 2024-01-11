Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nursena Kozan'ı öldüren katil koca Şafak Şahin'e adresi nakliye şirketi vermiş! - En son haberler

        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!

        Ankara'da 1 yıl önce boşandığı 25 yaşındaki Nursena Kozan'ı, evine doğru yürürken tabanca ile vurarak öldüren 36 yaşındaki Şafak Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Şafak Şahin, Nursena´nın adresini taşınma sürecinin ardından nakliye firmasından öğrendiğini ancak evine hiç gitmediğini belirterek, "Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:07 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi´nde, geçen yıl 13 Aralık'ta Şafak Şahin, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı 4 yaşındaki kızının annesi Nursena Kozan'ı, evine doğru yürürken sokakta tabanca ile vurup kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre yaralanan Nursena Kozan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şafak Şahin, polis tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan tutuklandı.

        BİR YILLIK İLİŞKİ VE EVLİLİK

        Olaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Şafak Şahin'in ifadesi ortaya çıktı. Şafak Şahin, soruşturma kapsamında verdiği ifadede 2017 yılında Nursena Kozan ile çalıştığı bir markette tanıştıklarını, 1 yıl ilişki yaşadıktan sonra evlendiklerini söyledi.

        "NAKLİYECİDEN EVİN ADRESİNİ ÖĞRENDİM"

        Şafak Şahin, 2022 yılında boşandıklarını, kızlarının velayetinin annesinde olmasına rağmen kendi yanında kaldığını belirterek, "Evlilik sürecinde birlikte oturduğumuz evdeki eşyaları Ağustos 2023 tarihinde bir nakliye firması Nursena'nın yeni evine götürdü. Ben de nakliyeciyi arayarak evin adresini öğrendim; ancak evine gitmedim.

        "9 AY ÖNCE SİLAH ALMIŞTIM"

        Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım.

        "NURSENA İLE CADDEDE KARŞILAŞTIK"

        Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı. Çünkü Nursena kasım ayındaki kızımızın doğum gününe gelmemişti. Kızımızı ihmal etmemesi için görüşme yapacaktım. Bir süre sonra caddede Nursena ile karşılaştık.

        "SEN BABA MISIN, SEN KOCA MISIN"

        Beni görünce şaşırdı. Bana 'Ne işin var burada' dedi. Ben de 'konuşalım, kızımızı ihmal ediyorsun' dedim. Nursena da bana 'Senin yüzünden bu durumdayız. Sen baba mısın, sen koca mısın?' gibi sözler söyleyince bir anlık sinirle üzerimde bulunan tabanca ile Nursena'ya bir el ateş ettim. Nursena'nın düştüğünü görünce olay yerinden kaçtım. Sonrasında silah ile teslim oldum" dedi.

        "BENDE TRAMVA YARATTI"

        Şafak Şahin, pişman olduğunu da söyleyerek, "Olaydan 2 gün önce Nursena'nın başka birisiyle dini nikahlı olarak yaşadıklarını öğrendim. Bu, bende travma yarattı. Benim son zamanlarda psikolojik çok iyi değildi. Boşandıktan sonra ayrılık sürecini kaldıramadım.

        "İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

        Zaman zaman intihar etmeyi düşündüm. Tabancayı da bu maksatla almıştım. Ancak kızım babasız büyümesin diye intihar etmekten vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #nursena kozan
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Krunic bitti bitiyor!
        Krunic bitti bitiyor!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Habertürk Anasayfa