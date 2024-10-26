Nuri Şahin: Hayatımda böyle bir şey görmedim

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg'a 2-1 yenilen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"BU MÜMKÜN DEĞİL"

Çok kolay goller yediklerini söyleyen Türk teknik adam, "Burada gol yememiz kesinlikle çılgınlık. Baskı yapmak yerine sadece eşlik ediyoruz. Kaleyi bulan ilk şutta gol yedik. Bu mümkün değil! Bu mümkün değil." dedi.

Takımın kendisini hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağı sorulduğunda ise Şahin şu yanıtı verdi: "Öyle bir his yok içimde.... Tabii ki lider olduğunuzda daha iyi bir performans beklersiniz ama mesele bu değil. Çok fazla kolay gol yiyoruz. Bize karşı gol atmak çok kolay." ifadelerini kullandı.