Nuri Bilge Ceylan'a 2 milyon TL

29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektörüne 30 proje için 23 milyon 175 bin TL destek sağladı. 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'Çekim Sonrası' ve 'Ortak Yapım' türündeki 257 proje sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.Nuri Bile Ceylan
Destekleme Kurulunca yapılan değerlendirme toplantısında; 9 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 6 milyon 250 bin TL, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 15 milyon 650 bin TL, 4 'Çekim Sonrası' projesine 775 bin TL ve bir 'Ortak Yapım' projesine 500 bin TL destek sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen destekler kapsamında ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği ile bu yıl yine genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlandı. Daha önce Bakanlığın bu desteğini alan Emin Alper, Tolga Karaçelik, Kaan Müjdeci, Ali Özel, Mahmut Fazıl Coşkun, Vuslat Saraçoğlu gibi isimler yurt içi ve yurt dışı birçok festivalden ödüller kazandı.Tolga Karaçelik
Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanan dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' adlı yeni projesi ise 2 milyon TL ile desteklendi. Yine Türk Sinemasını uluslararası alanda başarı ile temsil eden Reha Erdem'in 'Neandria', Özcan Alper'in Karanlık Gece', Gözde Kural'ın 'Nacva', Erkan Tahhuşoğlu'nun 'Döngü' filmleri de desteklenen filmler arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının son yıllarda uzun metrajlı animasyon filmleri desteklemesi ile birlikte vizyona giren yerli animasyon sinema filmi sayısında belirgin bir artış yaşandı. Yerli animasyon filmler özellikle 2019'da büyük başarılara imza attı. Türk sinemasının en çok izlenen animasyon filmi olan 'Rafadan Tayfa' serisinin yeni filmi, çocuklar tarafından ilgiyle takip edilen 'Kuklalı Köşk' ve 'Hızlı Ayaklar' desteklenen animasyonlar oldu.Reha Erdem
Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi sebeplerle sinema sektöründe olukça önemli hale gelen ortak yapımlar için ilk destekler ise İspanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı 'Kutsal Ruh/Espiritu Sagrado' isimli projeye verildi. Bakanlıktan daha önce destek almamış ve çekimleri tamamlanmış sinema filmlerinin görüntü, ses ve benzeri işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çekim sonrası türünde de 4 projeye destek verildi. Bakanlık destekleri için yapılacak yeni başvurular yıl içerisinde gerçekleştirilecek Destekleme Kurullarında değerlendirilmeye devam edecek.Özcan Alper
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