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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay çifti tatilde aşka geldi - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay çifti tatilde aşka geldi 

        Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Tekne tatili yapan çiftten Yeşilçay, aşka geldi ve sevgilisini öpücüklere boğdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 09:49
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte tatile çıktı.

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          Tekne tatili yapmayı tercih eden Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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          "EVLENMEYE ÜŞENİYORUZ"

          Siyah bir mayokini giymeyi tercih eden Nurgül Yeşilçay, her fırsatta sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

          Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, 2020'nin yaz aylarında evleneceklerdi. Pandemi nedeniyle nikâh masasına oturmayı erteleyen Yeşilçay ile Kocabay, geçtiğimiz günlerde "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" şeklinde cevap vermişlerdi.

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          Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay'ı öpücüklere boğdu. Çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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          Nurgül Yeşilçay, esprileriyle sevgilisinin yanı sıra kendilerine katılan arkadaşlarını da kahkahaya boğdu.

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          Nurgül Yeşilçay, basın mensuplarını fark edince gülümseyerek eliyle kalp işareti yapıp karşılık verdi.

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