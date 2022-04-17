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Nurgül Yeşilçay'dan Cem Özer'in sözlerine yanıt!

Nurgül Yeşilçay'dan Cem Özer'in sözlerine yanıt: Eski kocayla görüşülmez

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ve sevgilisiyle Arnavutköy'deydi. Yeşilçay, eski eşinin "Necati Bey ile tanışmayı istiyorum. Nurgül'e çok iyi geldiğini düşünüyorum" şeklindeki sözleri hakkında konuştu

17.04.2022 - 10:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nurgül Yeşilçay, dün akşam oğlu Osman Nejat ve sevgilisi Necati Kocabay ile Arnavutköy'deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeşilçay, "Ailece bir akşam yemeği yiyelim istedik, çok mutluyuz. Londra'da oyunum vardı, harika geçti. Benim çocuğun da oyunu vardı. Onu da izledik. O da çok güzeldi." dedi.

  • "OLMAYINCA OLMUYOR"

    46 yaşındaki oyuncu, "Diziniz erken final yaptı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusuna da "Olmayınca olmuyor. O kadar abartılacak şeyler değil." cevabını verdi.

  • "ELEKTRİK VERİYORLAR, İYİ GELİYOR"

    Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kaza ile ilgili de konuşan Nurgül Yeşilçay, "Hala etkisi devam ediyor. Elektrik veriyorlar, iyi geliyor. Can sıkıcı bir durum ama kalıcı olmayacak." diyerek tedavisinin sürdüğünü söyledi.

  • "HER DAKİKA GÖRÜŞÜRSEN ESKİ KOCA OLMAZ!"

    Yeşilçay'ın 2004-2010 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Cem Özer, geçtiğimiz günlerde "Necati Bey ile tanışmadım henüz, tanışmayı istiyorum. Necati, Nurgül'e çok iyi geliyor." demişti.

    Yeşilçay, gazetecilerin konuyu hatırlatması üzerine, "Bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem'le tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz." diyerek kahkaha attı.

  • "EVLİLİK HAZIRLIKLARINA ÜŞENİYORUZ"

    Ünlü oyuncu, daha sonra gazetecilerin "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna da yanıt verdi. "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz." diyen Yeşilçay, "Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Herkes 'Biz hallederiz' dedi hava attılar ama ortada bıraktılar beni." ifadelerini kullandı. 

    Ayrıca düğünü mutlaka yapmak istediğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, tercihinin ise yurt dışı değil, Türkiye'den yana olacağını belirtti. 

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