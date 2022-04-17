"EVLİLİK HAZIRLIKLARINA ÜŞENİYORUZ"

Ünlü oyuncu, daha sonra gazetecilerin "Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor?" sorusuna da yanıt verdi. "Evlilik hazırlıklarına üşeniyoruz." diyen Yeşilçay, "Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey. Herkes 'Biz hallederiz' dedi hava attılar ama ortada bıraktılar beni." ifadelerini kullandı.

Ayrıca düğünü mutlaka yapmak istediğini söyleyen Nurgül Yeşilçay, tercihinin ise yurt dışı değil, Türkiye'den yana olacağını belirtti.