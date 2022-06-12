Nurettin Özaltın vefat etti

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Özaltın, tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat etti.

Holding'den yapılan açıklamaya göre Özaltın'ın cenazesi 13 Haziran (yarın) Pazartesi günü İstanbul Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Holding'in vefat nedeniyle verdiği ilanda çelenk gönderilmemesi istenirken, arzu edenlerin çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunabileceği belirtildi.

1963 doğumlu Nurettin Özaltın, Özaltın Holding ve Gloria Otellerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.