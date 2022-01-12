"Aman kızına iyi davran' diyorlar"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Nur Sürer, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Sürer, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

67 yaşındaki oyuncu, 'Camdaki Kız' dizisinde canlandırdığı 'Feride' karakteriyle ilgili sokakta aldığı tepkileri anlattı. Nur Sürer, "Aman kızına (Burcu Biricik) iyi davran' diyorlar. Ben de 'Tamam dikkat ederim' diyorum." ifadelerini kullandı.

Biricik için de övgü dolu sözler sarf eden Sürer, "Burcu şahane bir çocuk. Bütün ekip böyle. Mükemmel bir ekiple çalışıyorum. Ben bunca yıl hiç bu kadar güzel ekiple çalışmamıştım. Bir de 'Çukur'da ki ekip çok iyiydi." dedi.

Ünlü isim, ayrıca yeni bir film çektiklerini ifade ederek, "Bir köy hikayesinde oynadım. Yılmaz Erdoğan, Ayça Bingöl, Okan Yalabık, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi birçok isimle oynadım. Kadro iyiydi. Bu yıl gösterime girer." şeklinde konuştu.