Nur Erkoç kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafınfan merak konusu oldu. Kısmetse Olur adlı programda ünlenen ve yarışmada Batuhan Cimilli ile evlenen Nur Erkoç hakkında detaylar haberimizde...

NUR ERKOÇ KİMDİR?

Nur Erkoç Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümü mezunu’dur. Yaşantısını İzmir’de sürdürmekte, İvent Organizasyon’a bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Ekran severler tarafından Kısmetse Olur isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Katıldığı yarışma sonucunda Batuhan Cimilli ile evlenmiş bir kız çocuğu olmuştur. Nur Erkoç geçtiğimiz yıl Batuhan Cimilli'den boşanmıştır.