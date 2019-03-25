25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.
AK Partili Kurtulmuş, Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın da aralarında bulunduğu medya mensupları ile bir araya geldi. Kurtulmuş gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Golan Tepesi için Trump’ın attığı imzanın uluslararası camiada hiçbir etkisi, hukuki meşruiyeti yok. Dünya bir adamın tweetleri ile yönetilecek bir yer değil. Öncelikle bunu öğrenecek. Ama ABD açısından hazin olan Trump’ın İsrail hükümetinin sözcüsü gibi davranması. Bunun fiili sonuçları da önemli. Bölgedeki dengeleri değiştirme etkisi olacaktır" dedi.
KURTULMUŞ’TAN DOLAR YORUMU
Kurtulmuş, dolardaki atağın sadece hükümete karşı değil vatandaşın cebindeki paraya yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.
"Türkiye’de ekonominin geriletilmesi için büyük manipülasyonlar ve ataklar var. Bunlar hâlâ daha devam ediyor. Türkiye’de piyasa kapanınca Asya piyasalarında olağandışı hareketler yaşanıyor. Neyse ki geçen yıl sonu bir dengelenme hedefiyle bu ataklar bertaraf edildi.
Piyasaları altüst edecek, buradan ortaya çıkacak hükümet karşıtı algı üzerinden sandığı etkilemeye çalışıyorlar. Bu son derece açık. Bunu sadece AK Parti hükümetine yapılan bir operasyon olarak görmüyoruz, bu meselenin böyle bir politik tarafı olduğu gibi daha önemlisi milletin cebindeki parayı çalan bir gasp olayıdır. Biz de milletin hakkını hukukunu, malını mülkünü korumak sorumlu olan iktidar olarak milletin zenginliği üzerinde oluşturulmaya çalışılan bu spekülasyonlara mani olmak vazifemizdir. Serbest piyasa içinde iş yapmak isteyene Türkiye kapılarını açmıştır. Birilerinin Türkiye üzerinde böyle manipülasyon yapmasına müsaade edilmeyecektir. Bu mücadele devam edecek. Seçimden de istikrar çıktıktan sonra bunların da hevesi kursağında kalacaktır. Bu konuda suçlu, hatalı davranan varsa bunların da hesabı sorulacak."
YEREL SEÇİM MESAJI
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler hakkında konuşan Kurtulmuş, "Bu seçimde ittifaklar açısından en önemli olan AK Parti ile MHP’nin ülkenin milli duruşunu göstermesidir. Buna karşın karşımızdaki ittifakın çerçevesi belli değildir. 24 Haziran’da CHP ile HDP arasındaki örtülü ittifak bu seçimde açık bir ittifaka dönüştü. Cumhur İttifakı’na karşı birleşenlerin tek ortak noktası Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin yaklaşımıdır" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ OLAN SANDIKTAN ÇIKACAK İSTİKRAR MESAJI
Kurtulmuş, olası seçim sonuçlarına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:
"Büyükşehir belediyelerinde yüzde 50+1’in altı bir sonuç olması erken seçim havası yaratmaz kaldı ki ben böyle bir sonuç da beklemiyorum. Siyasi istikrarın devam ettiğine yönelik bir sonuç önemlidir. Yerel seçimin sonucu genel siyaseti etkilemez. İstikrar sonucu dünyaya verilen mesaj açısından da önemlidir hem ekonomi alanında hem de siyaset alanında."
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