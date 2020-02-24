'Nuh Tepesi'nden tanıtım filmi

Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir'in rol aldığı 'Nuh Tepesi,' 6 Mart'ta gösterime girecek. Tribeca Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' (Ali Atay) dalında ödül kazanan 'Nuh Tepesi'nin yönetmenliğini, filmin senaryosunu da yazan Cenk Ertürk yaptı. 'Nuh Tepesi', beyazperdeye ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan 'Ömer'in hikâyesini yansıtacak.

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