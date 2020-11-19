Nüfuslarına göre ülkeler listesi!

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak yaşanan ölümlerden ya da farklı sebeplerden dolayı artış hızında yavaşlama devam ediyor. Dünya genelindeki nüfus artışındaki gözlemlenen yavaşlama, 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980 yılında %1.79, 1990 yılında %1.81, 2000 yılında %1.33, 2010 yılında %1.24, 2017 yılında %1.12, 2019 yılında %1.08 artış gösterirken 2020 yılında da %1.08 oranında artmış olması bekleniyor.

01.01.2020 nüfus sayımında Türkiye nüfusunun 2019 yılında belirlenen % 1.5 lik artışla 83 154 997 kişi olarak sayıldı ve Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti.

Dünya Nüfusunun 2020 yılı sayımında 7,794,798,739 kişi olduğu tahmin edilirken ülkelerin güncel nüfus sıralaması ve Dünya nüfusuna oranına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

SN ÜLKE NÜFUS DÜNYA

NÜFUSUNA

ORANI 1 Çin 1.402.340.000 % 18.30 2 Hindistan 1.361.160.000 % 17.50 3 ABD 329.661.000 % 4.30 4 Endonezya 266.890.900 % 3.44 5 Pakistan 220.652.000 % 2.77 6 Brezilya 211.685.000 % 2.74 7 Nijerya 206.392.500 % 2.54 8 Bangladeş 168.029.000 % 2.16 9 Rusya 146.877.088 % 1.93 10 Japonya 125.560.000 % 1.66 11 Meksika 127.982.528 % 1.63 12 Filipinler 108.466.000 % 1.39 13 Mısır 100.532.000 % 1.27 14 Etiyopya 94.352.000 % 1.24 15 Vietnam 93.700.000 % 1.23 16 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 82.521.653 % 1.09 17 İran 82.300.000 % 1.07 18 Türkiye 83.154.997 % 1.07 19 Almanya 82 003 882 % 1.06 20 Fransa 67.201.000 % 0.88 21 Tayland 66.061.000 % 0.87 22 Birleşik Krallık 65.648.000 % 0.86 23 İtalya 60.498.707 % 0.80 24 Güney Afrika 56.717.000 % 0.75 25 Myanmar 53.370.609 % 0.70 26 Tanzanya 51.557.365 % 0.68 27 Güney Kore 51.446.201 % 0.68 28 Kenya 49.699.862 % 0.65 29 Kolombiya 49.639.200 % 0.65 30 ispanya 46.549.045 % 0.61 31 Arjantin 44.044.811 % 0.58 32 Ukrayna 42.403.027 % 0.56 33 Cezayir 41.697.498 % 0.55 34 Sudan 40.782.742 % 0.54 35 Polonya 38.422.346 % 0.51 36 Irak 38.274.618 % 0.50 37 Uganda 37.673.800 % 0.50 38 Kanada 37.023.500 % 0.48 39 Fas 34.586.500 % 0.45 40 Suudi Arabistan 32.612.641 % 0.43 41 Malezya 32.412.000 % 0.43 42 Özbekistan 32.345.000 % 0.43 43 Peru 31.826.018 % 0.42 44 Venezuela 31.431.164 % 0.41 45 Afganistan 29.724.323 % 0.39 46 Gana 28.956.587 % 0.38 47 Mozambik 28.861.863 % 0.38 48 Nepal 28.825.709 % 0.38 49 Angora 28.359.634 % 0.37 50 Yemen 28.250.000 % 0.37 51 Madagaskar 25.571.000 % 0.34 52 Kuzey Kore 25.491.000 % 0.34 53 Avustralya 24.817.500 % 0.32 54 Fildişi Sahili 24.294.750 % 0.32 55 Tayvan 23.572.049 % 0.31 56 Kamerun 23.248.044 % 0.31 57 Sri Lanka 21.444.000 % 0.28 58 Nijer 20.651.070 % 0.27 59 Romanya 19.638.000 % 0.26 60 Burkina Faso 19.632.147 % 0.26 61 Mali 18.542.000 % 0.24 62 Suriye 18.270.000 % 0.24 63 Kazakistan 18.157.100 % 0.24 64 Şili 17.574.003 % 0.23 65 Malawi 17.373.185 % 0.23 66 Hollanda 17.198.100 % 0.22 67 Ekvador 16.935.000 % 0.22 68 Zambiya 16.405.229 % 0.22 69 Guatemala 16.176.133 % 0.21 70 Kamboçya 15.848.495 % 0.21 71 Senegal 15.726.037 % 0.21 72 Çad 14.900.000 % 0.20 73 Somali 14.742.523 % 0.19 74 Zimbabve 14.542.235 % 0.19 75 Güney Sudan 11.868.209 % 0.16 76 Ruanda 11.809.300 % 0.16 77 Gine 11.702.692 % 0.15 78 Tunus 11.446.300 % 0.15 79 Belçika 11.399.335 % 0.15 80 Küba 11.239.224 % 0.15 81 Bolivya 11.145.770 % 0.15 82 Benin 11.002.578 % 0.14 83 Haiti 10.911.819 % 0.14 84 Yunanistan 10.768.193 % 0.14 85 Çek Cumhuriyeti 10.597.473 % 0.14 86 Burundi 10.400.938 % 0.14 87 Portekiz 10.309.573 % 0.14 88 Dominik Cumhuriyeti 10.169.172 % 0.13 89 İsveç 10.112.669 % 0.13 90 Ürdün 10.077.320 % 0.13 91 Azerbeycan 9.867.250 % 0.13 92 Macaristan 9.797.561 % 0.13 93 Belarus 9.491.900 % 0.12 94 Birleşik Arap Emirlikleri 9.400.000 % 0.12 95 Tacikistan 8.931.000 % 0.12 96 Honduras 8.866.351 % 0.12 97 Avusturya 8.823.054 % 0.12 98 İsrail 8.819.660 % 0.11 99 İsviçre 8.465.234 % 0.11 100 Papua Yeni Gine 8.151.300 % 0.11