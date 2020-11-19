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Nüfuslarına Göre Ülkeler Listesi

Dünya nüfusu her yıl ortalama olarak % 1.09 oranında artmaktadır. 2020 yılında dünya nüfusunun yaklaşık olarak 7,794,798,739 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Peki ülkelerin nüfus sıralaması nedir? Bizde siz sevgili okurlarımız için Nüfuslarına göre ülkeler listesini derleyip sizlere sunduk.

19.11.2020 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Nüfuslarına Göre Ülkeler Listesi

Dünya nüfusu her geçen gün artıyor ancak yaşanan ölümlerden ya da farklı sebeplerden dolayı artış hızında yavaşlama devam ediyor. Dünya genelindeki nüfus artışındaki gözlemlenen yavaşlama, 1970 yılında % 2.07 artan dünya nüfusu 1980 yılında %1.79, 1990 yılında %1.81, 2000 yılında %1.33, 2010 yılında %1.24, 2017 yılında %1.12, 2019 yılında %1.08 artış gösterirken 2020 yılında da %1.08 oranında artmış olması bekleniyor.

01.01.2020 nüfus sayımında Türkiye nüfusunun 2019 yılında belirlenen % 1.5 lik artışla 83 154 997 kişi olarak sayıldı ve Dünya ortalamasının üzerinde büyümeye devam etti.

Dünya Nüfusunun 2020 yılı sayımında 7,794,798,739 kişi olduğu tahmin edilirken ülkelerin güncel nüfus sıralaması ve Dünya nüfusuna oranına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

SN

ÜLKE

NÜFUS

DÜNYA
NÜFUSUNA
ORANI

1

Çin

1.402.340.000

% 18.30

2

Hindistan

1.361.160.000

% 17.50

3

ABD

329.661.000

% 4.30

4

Endonezya

266.890.900

% 3.44

5

Pakistan

220.652.000

% 2.77

6

Brezilya

211.685.000

% 2.74

7

Nijerya

206.392.500

% 2.54

8

Bangladeş

168.029.000

% 2.16

9

Rusya

146.877.088

% 1.93

10

Japonya

125.560.000

% 1.66

11

Meksika

127.982.528

% 1.63

12

Filipinler

108.466.000

% 1.39

13

Mısır

100.532.000

% 1.27

14

Etiyopya

94.352.000

% 1.24

15

Vietnam

93.700.000

% 1.23

16

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

82.521.653

% 1.09

17

İran

82.300.000

% 1.07

18

Türkiye

83.154.997

% 1.07

19

Almanya

82 003 882

% 1.06

20

Fransa

67.201.000

% 0.88

21

Tayland

66.061.000

% 0.87

22

Birleşik Krallık

65.648.000

% 0.86

23

İtalya

60.498.707

% 0.80

24

Güney Afrika

56.717.000

% 0.75

25

Myanmar

53.370.609

% 0.70

26

Tanzanya

51.557.365

% 0.68

27

Güney Kore

51.446.201

% 0.68

28

Kenya

49.699.862

% 0.65

29

Kolombiya

49.639.200

% 0.65

30

ispanya

46.549.045

% 0.61

31

Arjantin

44.044.811

% 0.58

32

Ukrayna

42.403.027

% 0.56

33

Cezayir

41.697.498

% 0.55

34

Sudan

40.782.742

% 0.54

35

Polonya

38.422.346

% 0.51

36

Irak

38.274.618

% 0.50

37

Uganda

37.673.800

% 0.50

38

Kanada

37.023.500

% 0.48

39

Fas

34.586.500

% 0.45

40

Suudi Arabistan

32.612.641

% 0.43

41

Malezya

32.412.000

% 0.43

42

Özbekistan

32.345.000

% 0.43

43

Peru

31.826.018

% 0.42

44

Venezuela

31.431.164

% 0.41

45

Afganistan

29.724.323

% 0.39

46

Gana

28.956.587

% 0.38

47

Mozambik

28.861.863

% 0.38

48

Nepal

28.825.709

% 0.38

49

Angora

28.359.634

% 0.37

50

Yemen

28.250.000

% 0.37

51

Madagaskar

25.571.000

% 0.34

52

Kuzey Kore

25.491.000

% 0.34

53

Avustralya

24.817.500

% 0.32

54

Fildişi Sahili

24.294.750

% 0.32

55

Tayvan

23.572.049

% 0.31

56

Kamerun

23.248.044

% 0.31

57

Sri Lanka

21.444.000

% 0.28

58

Nijer

20.651.070

% 0.27

59

Romanya

19.638.000

% 0.26

60

Burkina Faso

19.632.147

% 0.26

61

Mali

18.542.000

% 0.24

62

Suriye

18.270.000

% 0.24

63

Kazakistan

18.157.100

% 0.24

64

Şili

17.574.003

% 0.23

65

Malawi

17.373.185

% 0.23

66

Hollanda

17.198.100

% 0.22

67

Ekvador

16.935.000

% 0.22

68

Zambiya

16.405.229

% 0.22

69

Guatemala

16.176.133

% 0.21

70

Kamboçya

15.848.495

% 0.21

71

Senegal

15.726.037

% 0.21

72

Çad

14.900.000

% 0.20

73

Somali

14.742.523

% 0.19

74

Zimbabve

14.542.235

% 0.19

75

Güney Sudan

11.868.209

% 0.16

76

Ruanda

11.809.300

% 0.16

77

Gine

11.702.692

% 0.15

78

Tunus

11.446.300

% 0.15

79

Belçika

11.399.335

% 0.15

80

Küba

11.239.224

% 0.15

81

Bolivya

11.145.770

% 0.15

82

Benin

11.002.578

% 0.14

83

Haiti

10.911.819

% 0.14

84

Yunanistan

10.768.193

% 0.14

85

Çek Cumhuriyeti

10.597.473

% 0.14

86

Burundi

10.400.938

% 0.14

87

Portekiz

10.309.573

% 0.14

88

Dominik Cumhuriyeti

10.169.172

% 0.13

89

İsveç

10.112.669

% 0.13

90

Ürdün

10.077.320

% 0.13

91

Azerbeycan

9.867.250

% 0.13

92

Macaristan

9.797.561

% 0.13

93

Belarus

9.491.900

% 0.12

94

Birleşik Arap Emirlikleri

9.400.000

% 0.12

95

Tacikistan

8.931.000

% 0.12

96

Honduras

8.866.351

% 0.12

97

Avusturya

8.823.054

% 0.12

98

İsrail

8.819.660

% 0.11

99

İsviçre

8.465.234

% 0.11

100

Papua Yeni Gine

8.151.300

% 0.11

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