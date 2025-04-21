Nüfus verileri kırmızı alarm veriyor

Başta, Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun raporlarında; doğurganlık hızının düşmesine bağlı olarak dünyada yaşlı nüfusu giderek artıyor. Buna bağlı olarak, yakın gelecekte üretimin büyük oranda sekteye uğrayacağından endişe ediliyor.

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"Yapay zekâ ve robotlar iyiden iyiye gelişir. Onlar, üretimde bulunur" düşüncesi, insanoğlunun B planı olsa da; ne kadar gelişirlerse gelişsinler yapay zekâ ve robotların insanların yerini almasında oluşacak sorunu, uzmanlar şöyle dile getiriyor; "İnsanlar, yan gelip yatacak mı? Bunun oluşturacağı fiziksel ve psikolojik sorunların nelere yol açacağının farkında mısınız?"

BM, dünya nüfusunun yaşlanmasının kırmızı alarm düzeyinde olduğunu dile getiriyor. Durum, ülkemizde de farklı değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk günlerinde; doğurganlık hızındaki düşüşe, buna bağlı olarak gelecekte nüfusun azalmasıyla ortaya çıkacak sorunların şimdiden engellenmesi gerektiğine dikkat çekmek için 2025'i 'Aile Yılı' ilan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) 5. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında doğurganlık hızındaki düşüşe bir kez daha dikkat çekerek Türkiye'nin nüfusunun yüzyılın sonunda 10 milyon kişi azalacağını belirti; "Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu, ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle ülkemiz için bir beka sorunu, savaştan daha büyük bir tehdit olan, BM'nin dünyanın geneli için kırmızı alarmlık olarak nitelendirdiği tehlikeyi, rakamsal verilerle daha net bir şekilde görmek mümkün. Toplam doğurganlık hızının dünya ortalaması, 2023'te; 2.31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı ise 1.51 çocukla, dünya ortalamasından daha düşük oldu. Türkiye'de; toplam doğurganlık hızındaki düşüş, 2000'den itibaren şöyle; ♦ 2000... 2.50

♦ 2005... 2.22 ♦ 2010... 2.14 ♦ 2020... 1.76 ♦ 2023... 1.51 * Toplam doğurganlık hızı; bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15 - 49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. REKLAM Nüfus artış hızı, 2024'te; 2023'e oranla binde 2.3 artsa da yakın geçmiş olan 2015'e oranla; binde 10 azaldı. ♦ 2015... Binde 13.4 ♦ 2016... Binde 13.5 ♦ 2017... Binde 12.4 ♦ 2018... Binde 14.7 ♦ 2019... Binde 13.9 ♦ 2020... Binde 5.5 ♦ 2021... Binde 12.7 ♦ 2022... Binde 7.1 ♦ 2023... Binde 1.1 ♦ 2024... Binde 3.4 Son 10 yılda çocuk nüfusunun, toplam nüfusa oranı şöyle gerçekleşti;

♦ 2015... % 29 (Toplam nüfus... 78.7410.53 / Çocuk Nüfusu... 22.870.683) ♦ 2016... % 28.7 ♦ 2017... % 28.3 ♦ 2018... % 28 ♦ 2019... % 27.5 ♦ 2020... % 27.2 ♦ 2021... % 26.9 ♦ 2022... % 26.5 ♦ 2023... % 26 ♦ 2024... % 25.5'i (Toplam Nüfus... 85.664.944 / Çocuk Nüfusu... 21.817. 061) REKLAM Çocuk nüfusunun azalmasıyla son 10 yılda Türkiye nüfusunun yaş ortalaması 3.4 arttı. ♦ 2015... 31 ♦ 2016... 31.4 ♦ 2017... 31.7 ♦ 2018... 32 ♦ 2019... 32.4 ♦ 2020... 32.7 ♦ 2021... 33.1 ♦ 2022... 33.5 ♦ 2023... 34 ♦ 2024... 34.4

REKLAM 2015'te; 6.495.239 kişiyle, yaşlı nüfusun oranı (65 ve yukarısı) toplam nüfusa oranla; % 8.2 idi. 2024'te bu oran, 9.112.298 kişiyle; % 10.6'ya yükseldi. Türkiye'de durum böyleyken dünyada nasıl? Avrupa’nın nüfusu mercek altına alındığında, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı'nın hazırladığı rapora göre; doğurganlık hızı düşerse yaşlı nüfus oranı her yıl daha da artacak. 2024'ün dünya nüfus verileri henüz açıklanmadığı için 2014 ila 2023 arasında bir değerlendirme yapacak olursak; dünyada çocuk nüfusunun son 10 yılda % 6.6 azaldığı görülüyor. 2014'te dünya nüfusu; 7 milyar 823 milyon. Çocuk nüfusu oranı; % 36.4 2023'te dünya nüfusu; 8 milyar 23 milyon. Çocuk nüfusu; % 29.8 Dünyada; çocuk nüfusunun, gelecekte genel nüfusa oranla ne kadar olacağı öngörülüyor?

♦ 2030... Toplam nüfusunun; % 22.1'i ♦ 2040... Toplam nüfusun; % 17.9'u ♦ 2060... Toplam nüfusun; % 16.9'u ♦ 2080... Toplam nüfusun; % 15.2'si ♦ 2100... Toplam nüfusun; % 14.5'i REKLAM