03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nüfus müdürlüklerinde başlatılan yeni konsept çalışması ile, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor. "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" çalışmasıyla hem modernleşen hem de aynı standartta kavuşacak olan nüfus müdürlüklerindeki ilk uygulama Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasında gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde günlük 250 bin kişi nüfus müdürlüklerinden hizmet alıyor. Pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerinin nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte artan iş ve işlemler nedeniyle personel ihtiyacı giderildi, nüfus müdürlüklerinin teknik alt yapı kapasitesi geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi, pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı.
Ayrıca, nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir fatura gelenlerin ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştiriliyor.
'YENİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KONSEPTİ'
Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların daha ferah, rahat işlemlerini yapabilmesi için nüfus müdürlüklerini yenileniyor. Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti ile ülke genelindeki il ve ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin tıpkı banka şubeleri gibi benzer standartta olması sağlanıyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlayan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ilk uygulamayı Ankara’da gerçekleştirdi. Ankara’da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binası "Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti" ile tasarlandı.
Böylece, yeni nüfus müdürlüğü konsepti ile nüfus müdürlüklerinin standartlaştırılması, vatandaşların daha ferah ve konforlu hizmet sunulmasının yanında 3'ü Bir Yerde uygulaması kapsamında T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinde daha etkin ve hızlı şekilde hizmet verilmesi hedefleniyor.
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