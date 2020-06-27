DHA

Ağrı'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi, trafikte araç kuyrukları oluştu. Sınav salonlarına velileriyle giden adaylar, maske dağıtımının ardından içeriye alındı. Okul dışında bekleyen bazı veliler de çocukları için Kuran'ı Kerim okuyarak dua etti.

DHA'nın haberine göre, Şeyh Edebali İlkokulu'nda sınava girecek olan Bedirhan Özdemir, nüfus cüzdanındaki fotoğrafın belirgin olmaması nedeniyle, yetkililer tarafından İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yönlendirildi.

İşlemlerin ardından tekrar babası ile saat 10.08'de okula dönen Bedirhan Özdemir, kapılar kapatıldığı için sınava alınmadı.

Özdemir'in çok üzüldüğü görüldü.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENDİ

Ağrı Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bedirhan Özdemir, 27.06.2020 tarihinde saat 09:50 de 2005 yılında doğum nedeniyle düzenlenen nüfus cüzdanı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için Ağrı Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmuş olup ilgiliye geçici kimlik belgesi düzenlemiştir" denildi.