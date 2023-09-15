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        NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur yaşamını yitirdi

        Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur, hayatını kaybetti. Abur, 3 çocuk babasıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 23:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 23:13
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        Gökhan Abur yaşamını yitirdi
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        NTV Radyo'nun, X sosyal medya hesabından, "Gökhan ağabeyimizi kaybettik. NTV-NTVRadyo'nun meteoroloji editörü, çok sevgili Gökhan Abur hayatını kaybetti. Gökhan Abur bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu." bilgisi paylaşıldı.

        GÖKHAN ABUR KİMDİR?

        Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.

        Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.

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        Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.

        1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.

        Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.

        1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.

        Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

        Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan "The Rat Pack Show" Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.

        Abur, 3 çocuk babasıydı.

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        #gökhan abur
        #haberler
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