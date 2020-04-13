Novotel'de doktorlara ayıp

13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs ile mücadelenin neferleri sağlık çalışanları milletçe alkışlanırken Zeytinburnu'ndaki, Fransız Accor Grup bünyesindeki Novotel bir ayıba imza attı. Ailelerinin enfekte olma riskine karşı otelde konaklayan 9 doktor, müşteri ve çalışanların şikayetçi olduğu iddiasıyla otelden uzaklaştırılmak istendi.
Türkiye'de salgın şüphesinin başladığı Mart ayı başında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin anlaşmalı seyahat acentesi, Mart sonunda çıkış yapmak üzere 4 doktor için rezervasyon yaptı. Doktorlar otelde konaklamaya başladıktan sonra bu sayı 9'a çıktı.
OTEL ACENTE İLE GÖRÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre doktorlardan biri hastalarından birinin enfekte olduğunu belirterek odasının ayrılmasını istedi. Doktorun, bu talebini otel müşterilerinin ve çalışanlarının duyacağı şekilde dile getirdiği bu nedenle otelde bir rahatsızlık olduğu öne sürüldü. Müşteri ve personelin şikayetlerinin ardından otel yönetiminin acente ile görüştüğü, acenteye doktorların çıkış tarihinin sorulduğu öğrenildi. Otel yönetiminin bu tutumunun ardından acentenin de 9 doktoru yarın başka bir otele yerleştireceğini söylediği öğrenildi.
— Fatih Altayli (@fatihaltayli) April 13, 2020
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER
Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada da Novotel'e tepki mesajları yağdı. O mesajlardan bazılarında şu ifadeler kullanıldı:
- Millet ücretsiz konaklatırken parasını alıp bir de doktorları otelden kovmak nasıl bir zihniyet?
- Yarın kendilerine bakacak hekimleri zorla otelden çıkarmışlar.
- İnşallah o zorla çıkarttığınız, kovduğunuz hekimlerden sağlık sıhhat umacak hale gelmezsiniz.
- Sayın Novotel doğru ise bu riskli zamanlarda ailelerini korumak isteyen sağlıkçılarımıza bu şekilde davranmanız çok üzüntü verdi.
NOVOTEL'İN AÇIKLAMASI
Novotel Zeytinburnu, sosyal medya hesaplarından "Zorunlu açıklama" başlığıyla, iddialara yanıt verdi. Açıklamada şöyle denildi:
"Birkaç saat önce sosyal medya üzerinden yayılan ve Novotel Ailesi olarak bizleri derinden üzen iddialar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Novotel Zeytinburnu’nda konaklayan sağlık çalışanlarımızın otelimizden çıkartıldıkları yönündeki iddialar bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmakta olup gerçeği yansıtmamaktadır. Canlarını hiçe sayarak toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza verdiğimiz önem ve değeri, ibis Eskişehir’de hizmetlerine sunduğumuz ve ibis Kayseri’de de yetkilileri hizmete sunulmak üzere bilgilendirdiğimiz otellerimizle göstermiş bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız acenta üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonları doğrultusunda otelimizde konaklamaya devam etmekte olup, Novotel Zeytinburnu otelimizin hemen yanında yer alan İbis Zeytinburnu otelimiz tüm sağlık çalışanlarına hizmet verecektir."
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