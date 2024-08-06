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        Haberler Dünyadan Novak Djokovic Paris Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla gece gezmesinde - Magazin haberleri

        Novak Djokovic Paris Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla gece gezmesinde

        Şampiyon tenisçi Novak Djokovic, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kazandığı tarihi zaferin ardından altın madalyasını gururla her yere taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:14
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        • 1

          Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2024 Paris Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayı Paris sokaklarında gezerken gururla taşıyor.

        • 2

          37 yaşındaki sporcu, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'a karşı kazandığı tarihi zaferin ardından madalyasıyla Paris'te gece gezmesinde görüntülendi.

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          Tenis yıldızı, zaferini Paris'te kutlamak için İngiliz oyuncu Damson Idris'le birlikte dışarı çıktı. ABD'li basketbolcu Jayson Tatum da onlara katıldı.

        • 4

          TENİS TARİHİNE GEÇTİ

          Novak Djokovic, kariyerinde Wimbledon, Fransız açık, ABD açık, Avustralya açık ve olimpiyat altın madalyasını kazanarak Golden Slam'i tamamlayan beşinci tenis oyuncusu olarak spor tarihine geçti. Tenisçi ayrıca set vermeden olimpiyat tekler altın madalyasını kazanan en yaşlı tenis oyuncusu olarak olimpiyat tarihine adını yazdırdı.

        • 5

          "DAHA İYİ BİR DUYGU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

          Tarihi zaferi sonrasında Novak Djokovic şu ifadeleri kullanmıştı: 4 olimpiyat oyununun üçünü yarı finalde kaybettim. Pekin'de bronz madalya kazandım. 2012'de Londra'da Sırbistan bayrağını taşıdım. Bu, hayatımda yaşadığım en güzel duygulardan biriydi. Bugüne kadar daha iyi bir duygu olduğunu bilmiyordum. Ülkeniz için altın kazanıyorsunuz.

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