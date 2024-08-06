Novak Djokovic Paris Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyayla gece gezmesinde

"DAHA İYİ BİR DUYGU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Tarihi zaferi sonrasında Novak Djokovic şu ifadeleri kullanmıştı: 4 olimpiyat oyununun üçünü yarı finalde kaybettim. Pekin'de bronz madalya kazandım. 2012'de Londra'da Sırbistan bayrağını taşıdım. Bu, hayatımda yaşadığım en güzel duygulardan biriydi. Bugüne kadar daha iyi bir duygu olduğunu bilmiyordum. Ülkeniz için altın kazanıyorsunuz.