Notre Dame Katedrali, 5 yıl sonra açılıyor
Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 5 yıllık onarım ve restorasyonun ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor
Giriş: 30.11.2024 - 01:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:24
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron onarım çalışmaları tamamlanan Katedrali ziyaret etti.
2019’da meydana gelen yangında büyük hasar gören Katedral, alanında uzman çok sayıda zanaatkar ve mimarın katkıları ve 5 yıl süren onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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