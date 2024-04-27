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        Haberler Dünya Norveç'te deniz aygırına çok yaklaşan turiste 900 euro ceza

        Norveç'te deniz aygırına çok yaklaşan turiste 900 euro ceza

        Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da deniz aygırına çok yaklaşan Polonyalı turistin başı belaya girdi. Zira Svalbard Çevre Yasası, takımadalarda, kutup ayıları, foklar, balinalar, ren geyikleri ve kutup tilkilerini de içeren yerel yaban hayatının gereksiz yere rahatsız edilmesini yasaklıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 20:28
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        Deniz aygırına yaklaştı, 900 euro ceza aldı
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        Yaban hayatının koruma altında olduğu Norveç'e bağlı takımada Svalbard'da bir turiste, deniz aygırına çok fazla yaklaştığı gerekçesiyle 900 euro para cezası verildi.

        BBC'nin haberine göre, yaban hayatına onları rahatsız edecek şekilde yaklaşmanın yasak olduğu Svalbard'da, Polonya vatandaşı bir turist, fiyortta deniz aygırına yaklaşmak için buz kütlesinin üzerine çıktı.

        Bölge sakinleri, deniz aygırına birkaç metre yaklaşan kişiyi yetkililere bildirirken fotoğraf çekmek istediği belirtilen turiste 900 euro para cezası verildi.

        Svalbard, bölgede bahar ve yaz aylarında turistler tarafından sıklıkla tercih edilen cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

        Svalbard Çevre Yasası, takımadalarda, kutup ayıları, foklar, balinalar, ren geyikleri ve kutup tilkilerini de içeren yerel yaban hayatının gereksiz yere rahatsız edilmesini yasaklıyor.

        Ayrıca, Norveç hükümeti, turizmin ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle, 2025'te yürürlüğe girecek olan ve bir deniz aygırına 150 metre yaklaşma yasağını da içeren daha sert yasal düzenlemeleri açıklamıştı.

        *Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #NORVEÇ
        #deniz aygırı
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