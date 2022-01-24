600 yıl sonra bir ilki gerçekleştirecek

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Norveç Kraliyet Ailesi'nin üyesi Prenses Ingrid Alexandra, Cuma günü 18. doğum gününü kutladı. Prenses Ingrid Alexandra, aynı zamanda ülkenin ilk modern kraliçesi olma yolculuğunu da başlatmış oldu.

Norveç Kraliyet Evi'nin basın açıklamasına göre, prensese kraliyetteki resmi görevlerini yerine getirmesi için Oslo Kraliyet Sarayı'nda "kişisel ofis alanı" verildi.

Kraliyetin şu anki hükümdarı, prensesin büyükbabası Kral Harald V. olsa ve prensesin tacı giymesi on yıllar alabilecek olsa da, Ingrid Alexandra Norveç'in ilk kraliçesi olacağı için ulus için tarihte eşsiz bir an olacak.

600 yıl sonra ülkenin ilk kadın hükümdarı olacak olan prensesin yeni yaşına özel kareleri resmi site üzerinden paylaşıldı. Prensesin siyal elbise ve takım giydiği kareleri uluslararası basına ‘geleceğin kraliçesi’ notuyla tanıtıldı.

Yaşının 18'i geçmesi ile birlikte prensesin daha aktif olarak ailesi ile etkinliklere katılması bekleniyor.