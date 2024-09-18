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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Nora (Bir Bebek Evi)' Tiyatro Festivali'nde

        'Nora (Bir Bebek Evi)' Tiyatro Festivali'nde

        Ödüllü tiyatro ve sinema oyuncusu Tuğçe Altuğ'un çiçeği burnunda oluşumu Tiyatro Circa'nın ilk prodüksiyonu "Nora (Bir Bebek Evi)", perdelerini 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde açmaya hazırlanıyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 00:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:02
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        Tiyatro Circa'dan 'Nora (Bir Bebek Evi)'
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        Öncelikli amacı kadın yaratıcılarla çalışmak ve kadın hikâyeleri anlatmak olan ve yeni, farklı ve kolektif projelerde tüm sahne sanatlarına kucak açan Tiyatro Circa, yapım hayatına “Nora (Bir Bebek Evi)” ile başlıyor. Henrik Ibsen’in 19. yüzyıl başında yazdığı ve orta sınıfa mensup Nora’nın, sahip olduğu aileyi ve toplumsal statüsünü bırakarak kendini aradığı bir yolculuğa çıkmasını anlatan “Nora (Bir Bebek Evi)”, feminist bir metin kabul edilmekle birlikte, Nora’nın hikâyesi üzerinden her bireyin toplumsal baskılara karşı kendini özgürce var edebilme çabasını anlatıyor. Ibsen’in kadın karakterleri arasında belki de en renklisi, en umut dolusu olan Nora’nın hikâyesi, 145 yıldır hiç eskimezken Tiyatro Circa’nın bu ilk yapımında zamansız bir düzlemde, evrensel bir yerden ele alınıyor.

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        “Nora (Bir Bebek Evi)”nde Nora’yı canlandıran Tuğçe Altuğ’a Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu eşlik ediyor. Oyunun yönetmenliğini, Edinburgh’da Shakespeare Company ve Theatre Uncut’la tiyatro yönetmenliğine adım attığı kariyerine İspanya’da çektiği belgesellerle devam eden, yeni kuşağın heyecan veren temsilcilerinden Selin Şenköken üstleniyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”nin müzikleri ise “The Crown” dizisinin beşinci sezonunun müziklerini Martin Phipps ile birlikte yapan Madison Willing’in imzasını taşıyor.

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 30 Ekim 2024 Çarşamba ve 31 Ekim 2024 Perşembe akşamları saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak olan “Nora (Bir Bebek Evi)” oyununun biletleri, festivalin internet sitesinden temin edilebilir.

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        OYUNUN KONUSU

        İyi bir eşe ve iki çocuğa sahip, orta sınıfa mensup bir kadın olan Nora, hayatının iniş ve çıkışları içinde toplumun aile ideallerini sürdürmeye çalışırken ataerkil düzenin katmanları bir bir çözülüp karşısına dikilir. Kendine biçilen pasif rolle yaşamını sürdüremeyeceğini anladığında ise bildiği her şeyi ardında bırakmayı göze alarak bilinmeze doğru yola çıkacaktır.

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        #Nora (Bir Bebek Evi)
        #Zorlu PSM
        #Tiyatro Circa
        #İstanbul Tiyatro Festivali
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