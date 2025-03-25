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        Haberler Gündem Eğitim Nokta işareti kullanıldığı yerler, örnek cümleler ve konu anlatımı: nokta nerelerde kullanılır?

        Nokta işareti kullanıldığı yerler, örnek cümleler ve konu anlatımı: nokta nerelerde kullanılır?

        Dilimizin temel yapı taşlarından biri olan noktalama işaretleri, düşüncelerimizi karşı tarafa açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilmemizin en güçlü araçlarından biridir. Bu işaretlerin en sık kullanılanı ve belki de en önemlisi ise noktadır. Nokta, bir cümlenin tamamlandığını ve anlam bütünlüğünün sağlandığını gösteren güçlü bir durak işaretidir. Ancak noktanın işlevi yalnızca cümle sonlarında bitiş belirtmekle sınırlı değildir. Yazımızda size nokta kullanımı ile ilgili bilinmesi gereken detayları bir araya derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 25.03.2025 - 16:02
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        Nokta işareti kullanıldığı yerler
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        Türkçede anlamı doğru kurmanın, cümleleri netleştirmenin ve anlatımı düzenlemenin yollarından biri de noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmaktır. Nokta, çoğu zaman yazılı bir ifadenin tamamlandığını göstermek için başvurduğumuz ilk araçtır. Fakat noktanın rolü yalnızca cümle sonlarında durmakla sınırlı değildir; Peki, Nokta İşareti Kullanıldığı Yerler, Örnek Cümleler ve Konu Anlatımı: Nokta Nerelerde Kullanılır?

        NOKTA İŞARETİ NEDİR?

        Nokta işareti (.), yazı dilinde en yaygın kullanılan noktalama işaretlerinden biridir. Genellikle bir düşüncenin, cümlenin ya da anlam bütünlüğünün sona erdiğini belirtmek için kullanılır. Hem anlatımı düzenler hem de okurun metni daha kolay anlamasına yardımcı olur. Nokta, aynı zamanda sayı ve kısaltmalarda da önemli görevler üstlenir. Bu çok yönlü işaret, dilde anlam karışıklığını önleyerek iletişimi netleştirir.

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        NOKTA NERELERDE KULLANILIR?

        Nokta işareti, dil bilgisi kuralları çerçevesinde farklı alanlarda kullanılır. İşte noktanın yaygın olarak yer aldığı bazı durumlar:

        • Cümle sonunda kullaanılır. Anlam bütünlüğü tamamlanan cümlelerin sonunda nokta kullanılır.

        Bugün hava oldukça güzeldi.

        • Kısaltmalarda kullanılır. Bazı kısaltmaların sonunda nokta yer alır.

        Dr., Prof., Sn.

        Sayıların yazımında kullanılır. Özellikle İngilizce metinlerde ondalık sayıları ayırmak için nokta kullanılır. Türkçede ise binlik ayırıcı olarak kullanılmaz.

        3.14 (pi sayısı)

        • Maddelemelerde kullanılır. Maddeler sıralanırken her madde numarasından sonra nokta konur.

        Örnek: 1. 2. 3.

        • Tarihlerde kullanılır. Gün, ay ve yıl arasına nokta konur.

        Örnek: 22.03.2025

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        NOKTA KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

        Noktanın nasıl ve nerelerde kullanıldığını örneklerle göstermek, öğrenmeyi pekiştirir. İşte çeşitli kullanım biçimlerini yansıtan örnek cümleler:

        Ders çalışmayı bitirdim. Şimdi dinlenebilirim.

        Bugün saat 13.30’da toplantı var.

        Toplantıya Dr. Ayşe Yılmaz da katıldı.

        Proje teslim tarihi 15.04.2025 olarak belirlendi.

        NOKTA İŞARETİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Nokta işaretinin doğru kullanımı, anlatımın açık ve anlaşılır olması açısından oldukça önemlidir. İşte nokta kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı temel noktalar:

        • Cümleler açık ve tamamlanmış bir düşünce içeriyorsa nokta ile sonlandırılmalıdır. Eksik ya da devrik cümlelerde nokta kullanmak anlamı boğabilir.
        • Nokta ile virgül karıştırılmamalıdır. Virgül ara duraklamalarda, nokta ise bitişlerde kullanılır.
        • Ünlem (!) veya soru işareti (?) gibi başka bir noktalama işaretiyle birlikte nokta kullanılmaz.
        • Kısaltmalarda kullanılan noktalar, cümle sonuna denk geliyorsa fazladan nokta konmaz.
        • Tarih ve saat yazımlarında araya boşluk konulmamalıdır.
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