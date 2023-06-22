Nohut Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Nohut Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Nohut, besleyici ve leziz olması sayesinde küresel ölçekte popüler bir bakliyat türüdür. Bu dayanıklı ve sağlıklı bitki, çok çeşitli iklim koşullarında yetişebilir ve birçok farklı yemeğin ana bileşeni olarak kullanılabilir. Bu yazımızda, nohut yetiştirme sürecinin ayrıntılarına, nohutun nasıl bir bitki olduğuna, hangi çeşitlerinin olduğuna, ne zaman ve nasıl ekildiğine, sulama ve toprak ihtiyaçlarına ve ne kadar sürede yetiştiğine dair bilgiler bulacaksınız. Kendi nohutunuzu yetiştirmeye başlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler burada…

Nohut Nasıl Bir Bitkidir?

Nohut, baklagiller familyasından bir bitki türüdür ve özellikle Akdeniz ve Orta Doğu mutfağında çok yaygın olarak kullanılır. Nohut bitkisi genellikle 20-50 cm yüksekliğe ulaşır ve küçük, tüylü yeşil yapraklara sahiptir.

Nohut Çeşitleri Nelerdir?

Nohut çeşitleri genellikle iki ana tipe ayrılır: Desi ve Kabuli. Desi nohut daha küçük ve daha koyu renkte, Kabuli nohut ise daha büyük ve daha açık renkte olan türdür. Türkiye’de yaygın olarak üretilen nohut cinsi ise” kabuli” cinsidir.

Nohut Ne Zaman Ekilir?

Nohut ekimi genellikle ilkbahar aylarında yapılır. Nohut, ortalama olarak don riskinin geçtiği Nisan ve Mayıs aylarında ekilir. Bununla birlikte ekim zamanı bölgeye ve iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Nohut Nasıl Ekilir?

Nohut ekimi için toprağınızın iyi drenajlı ve yeterince güneş alıyor olması önemlidir. Nohut ekimi için belirli aşamalar gerekir. Şimdi onları inceleyelim:

Toprağın hazırlanması: İlk adım toprağın işlenmesi ve hazırlanmasıdır. Nohut, derin ve gevşek toprakları sever. Ekim öncesi toprağın derin bir şekilde çapalanması ve toprak yüzeyinde oluşabilecek kaba parçaların parçalanması gerekmektedir. Ayrıca, toprak yüzeyi düzgün bir hale getirilmelidir ki ekim sırasında tohumlar doğru derinliğe ekilebilsin.

Tohumların seçimi ve hazırlanması: Kaliteli ve sağlıklı tohumlar seçilmelidir. Tohumların hastalık ve zararlılardan arındırılmış olması önemlidir. Ekim öncesi, nohut tohumları ıslatılarak 12 saat kadar suda bekletilir. Bu, çimlenmeyi hızlandırır.

Ekim: Ekim, genellikle Nisan ve Mayıs aylarında yapılır, ancak ekim zamanı bölgeye ve iklim koşullarına bağlıdır. Ekim, sıra üzeri ekim şeklinde yapılır. Tohumlar, 5-8 cm derinliğe ve 20-30 cm aralıklarla ekilir. Sıra aralarının genişliği ise yaklaşık 60-70 cm olmalıdır. Bu, bitkilerin yeterli ışık almasını ve hava alışverişini sağlar.

Sulama: Ekimden sonra ilk sulama yapılmalıdır. Nohut, kuraklığa dayanıklı bir bitki olmasına rağmen ekim sonrası ilk sulama, tohumların toprakla temasını ve çimlenmeyi hızlandırır. Bakım: Ekimden sonra düzenli bakım yapılmalıdır. Yabani otlar, nohut bitkisinin su ve besin maddesi almasını engeller, bu yüzden düzenli olarak çapalama yapılmalı ve yabani otlar temizlenmelidir.

Nohut Ne Sıklıkla Sulanır?

Nohut çok su ister mi sorusu kendi nohutlarını yetiştirmek isteyen hemen herkesin aklını kurcalayan bir sorudur. Nohut aşırı sulanmaya karşı son derece duyarlıdır. Bu sebeple sulama dengeli ve düzenli aralıklarla toprak yüzeyi kurudukça yapılmalıdır.

Nohut Ekimi ve Sulaması

Nohut ekimi toprağın sürülüp tohumların yerleştirilmesi ve ardından hafifçe toprağın kapatılmasıyla gerçekleştirilir. Suya toleransı olmayan nohut bitkisinde sulama dengeli yapılmalıdır.

Toprak isteği: Organik maddece zengin topraklar, nohutun iyi gelişimini sağlar. Toprak pH'ının nötr veya hafif alkali olması idealdir.

İklim isteği: Nohut, ılıman ve kuru iklimi sever. Fazla nemli ve yağışlı hava koşulları nohut bitkisi için uygun değildir. Nohut, soğuğa dayanıklı bir bitkidir ve hafif donlardan zarar görmez. Ancak, çiçeklenme ve olgunlaşma dönemlerinde yüksek sıcaklıklar ve kuraklık, bitkinin verimini olumsuz etkiler.

Su isteği: Nohut, kuraklığa dayanıklı bir bitkidir ve fazla suya ihtiyaç duymaz. İdeal olanı, nohut ekimi yapıldıktan sonra ilk sulamanın yapılması ve daha sonra sulamanın, toprağın tamamen kuruduğu dönemlerde gerçekleştirilmesidir.

Nohut Ne Kadar Sürede Yetişir?

Nohut bitkisi, ekimden sonra genellikle 100-110 gün içinde olgunlaşır ve hasat edilmeye hazır hale gelir. Bu süre, hava koşullarına ve ekim zamanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk