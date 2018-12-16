Almanya'nın Dortmund kentinde bir alışveriş merkezinde terör paniği yaşandı. Paniğe neden olan ise yaşları 15 ile 16 olan dört çocuğun fırlattığı maytaplardı.

Dortmund'daki ünlü Noel pazarının ortasında yer alan Thier-Galerie isimli AVM'de meydana gelen olayda, bir grup çocuk kalabalığın üzerine maytap fırlattı.

Alışveriş merkezinde terör paniği yaşanırken, çıkan izdihamda 7 kişi yaralandı. Yaralananların durumuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı.

Alman polisi, izdihama neden olan 4 çocuğu gözaltına aldı.