19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Noel ile yılbaşı arasındaki fark bu iki kutlamaya da sayılı gün kala günceme geldi. Noel kutlamaları, Hıristiyan aleminde Hz. İsa'nın doğum gününü simgelese de artık Noel Baba figürüyle tüm dünyada evrensel bir kutlama günü haline gelmiştir. Peki yılbaşı kutlamalarının noel ile bir ilgisi var mıdır? İşte detaylar...
NOEL NEDİR?
Noel, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.
NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?
Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir. Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.
YILBAŞI İLE NOEL ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Yılbaşı ya da yeni yıl kutlamalarının tarihi ise milattan önceye dayanıyor. Tarihçiler, yeni yıl kutlamalarının Roma İmparatoru Julis Sezar tarafından başlatıldığını belirtir. Daha sonra yılbaşı dünyada en yaygın şekilde kullanılan Miladi takvimin ocak ayının ilk günü olarak belirlendi. Yani yılbaşı ile noel birbirinden farklıdır. Sadece tarihleri birbirine yakın olduğu için Avrupa ülkeleri bu iki bayramı birleştirerek 1 haftalık tatil yapar.
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