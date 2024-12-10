Noel Baba gerçek olabilir mi? İşte yılbaşının neşeli yüzü Noel Baba'nın kökenine dair detaylar!

Noel Baba ya da diğer adlarıyla Aziz Nikola ya da Kris Kringle, Noel geleneklerine dayanan uzun bir tarihe sahip bir figürdür. Bugün, Noel arifesinde çocuklara oyuncaklar getiren kırmızı elbiseli neşeli bir adam olarak düşünülse de, hikâyesi 3. yüzyıla kadar uzanır...