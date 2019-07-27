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Nöbetçi Noter Pazar günü nerede, 28 Temmuz Nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 28 Temmuz Pazar nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde...
28 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ
İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İSTANBUL 10
|REŞAT KÜLCÜ
|LALELİ GENÇTÜRK CD.YILDIZ HAN NO:27 K:3 EMİNÖNÜ 34470 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL
|2125282295
|28.07.2019
|2
|BAKIRKÖY 13
|MEHMET ÇAKIRAY
|KERESTECİLER SİTESİ FATİH CD. ALAYBEY SOK NO:10 K:1 MERTER 34010 GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN İSTANBUL
|2125534984
|28.07.2019
|3
|BEŞİKTAŞ 8
|OKTAY AKKUŞ
|YILDIZ POSTA CAD.SİNAN BUHARALI HAN 38/3 GAYRETTEPE 80280 BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL
|2122743460
|28.07.2019
|4
|BEYOĞLU 11
|BETÜL MORGİL
|NECATİBEY CD. SAİT DEMİRBAĞ İŞHANI N:5/3 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL
|2122931114
|28.07.2019
|5
|KARTAL 18
|BAHATTİN ERBAŞ
|ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. BEKTAŞİ SK.N:2/2 KURTKÖY PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL
|2163786676
|28.07.2019
|6
|KARTAL 19
|NURGÜL TERZİOĞLU
|POSTANE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.N:114/A TUZLA İSTANBUL TUZLA İSTANBUL
|2164475297
|28.07.2019
|7
|ÜSKÜDAR 19
|AHMET SERTÇELİK
|GÜZELTEPE MAH. BOSNA BULVARI NO:143/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL
|2164602274
|28.07.2019
|8
|ÜSKÜDAR 20
|AZİZE FİSUN ÖZALP
|ARMAĞAN EVLER MAH. ALEMDAĞ CAD. N:418 K:2 D:2 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL
|2165056028
|28.07.2019
|9
|ZEYTİNBURNU 5
|TAHİR ASLAN
|NURİ PAŞA MAH. 58. BULVAR N:110 K:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL ZEYTİNBURNU İSTANBUL
|2126658832
|28.07.2019
ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|ANKARA 32
|HALİDE ŞAVLI
|DİKMEN CAD. NO:216/D 27-28 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA
|3124805473
|28.07.2019
|2
|ANKARA 59
|ÖMER YAZGI
|İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1354.CADDE N:99 K:1 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA
|3123957300
|28.07.2019
|3
|ANKARA 60
|MİTAT ŞADİ KARADENİZ
|BAHÇEKAPI MAH.YEŞİLÇAM SANAYİ SİTESİ 5.CAD.N:15/5-6 JANDARMA EĞİTİM TESİSLERİ YANI ŞAŞMAZ ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT ANKARA
|3122785468
|28.07.2019
İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR
|#
|Noterlik Adı
|Noter Adı
|Adres
|Telefon
|Nöbet Tarihi
|1
|İZMİR 8
|FİLİZ ÖZEN
|İSMET KAPTAN MH.ŞAİR EŞREF BLV.YORSAN PLAZA K:1 D:3 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR
|2324849480
|28.07.2019
|2
|İZMİR 16
|FİLİZ VAROL
|GÜVEN MAH. 384 SOK. N:6A ŞİRİNYER BUCA İZMİR BUCA İZMİR
|2324874444
|28.07.2019
|3
|KARŞIYAKA 7
|ARZU ÖNEN KARAAĞAÇ
|8137 SOK. N:2 ÇİĞLİ İZMİR ÇİĞLİ İZMİR
|2323763624
|28.07.2019
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