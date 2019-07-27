27 TEMMUZ 2019
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Nöbetçi Noter nerede bulunur? 28 Temmuz Pazar Nöbetçi Noter sorgulama

Nöbetçi Noter nerede bulunur? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 28 Temmuz Pazar Nöbetçi Noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hangi ilde hangi noterin nöbetçi olduğu ve çalışma saatleri ziyaret edilmeye devam ediyor. İşte 28 Temmuz Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi noterler...

27.07.2019 - 22:15 | Güncelleme: Gündem
Nöbetçi Noter

Nöbetçi Noter Pazar günü nerede, 28 Temmuz Nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 28 Temmuz Pazar nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde...

28 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi 
1İSTANBUL 10REŞAT KÜLCÜLALELİ GENÇTÜRK CD.YILDIZ HAN NO:27 K:3 EMİNÖNÜ 34470 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL212528229528.07.2019 
2BAKIRKÖY 13MEHMET ÇAKIRAYKERESTECİLER SİTESİ FATİH CD. ALAYBEY SOK NO:10 K:1 MERTER 34010 GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN İSTANBUL212553498428.07.2019 
3BEŞİKTAŞ 8OKTAY AKKUŞYILDIZ POSTA CAD.SİNAN BUHARALI HAN 38/3 GAYRETTEPE 80280 BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL212274346028.07.2019 
4BEYOĞLU 11BETÜL MORGİLNECATİBEY CD. SAİT DEMİRBAĞ İŞHANI N:5/3 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL212293111428.07.2019 
5KARTAL 18BAHATTİN ERBAŞŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. BEKTAŞİ SK.N:2/2 KURTKÖY PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL216378667628.07.2019 
6KARTAL 19NURGÜL TERZİOĞLUPOSTANE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.N:114/A TUZLA İSTANBUL TUZLA İSTANBUL216447529728.07.2019 
7ÜSKÜDAR 19AHMET SERTÇELİKGÜZELTEPE MAH. BOSNA BULVARI NO:143/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL216460227428.07.2019 
8ÜSKÜDAR 20AZİZE FİSUN ÖZALPARMAĞAN EVLER MAH. ALEMDAĞ CAD. N:418 K:2 D:2 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL216505602828.07.2019 
9ZEYTİNBURNU 5TAHİR ASLANNURİ PAŞA MAH. 58. BULVAR N:110 K:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL ZEYTİNBURNU İSTANBUL212665883228.07.2019 

ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi 
1ANKARA 32HALİDE ŞAVLIDİKMEN CAD. NO:216/D 27-28 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312480547328.07.2019 
2ANKARA 59ÖMER YAZGIİVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1354.CADDE N:99 K:1 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA312395730028.07.2019 
3ANKARA 60MİTAT ŞADİ KARADENİZBAHÇEKAPI MAH.YEŞİLÇAM SANAYİ SİTESİ 5.CAD.N:15/5-6 JANDARMA EĞİTİM TESİSLERİ YANI ŞAŞMAZ ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT ANKARA312278546828.07.2019 

İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR

#Noterlik AdıNoter AdıAdresTelefonNöbet Tarihi 
1İZMİR 8FİLİZ ÖZENİSMET KAPTAN MH.ŞAİR EŞREF BLV.YORSAN PLAZA K:1 D:3 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR232484948028.07.2019 
2İZMİR 16FİLİZ VAROLGÜVEN MAH. 384 SOK. N:6A ŞİRİNYER BUCA İZMİR BUCA İZMİR232487444428.07.2019 
3KARŞIYAKA 7ARZU ÖNEN KARAAĞAÇ8137 SOK. N:2 ÇİĞLİ İZMİR ÇİĞLİ İZMİR232376362428.07.2019 

Nöbetçi Noter nerede bulunur? 28 Temmuz Pazar Nöbetçi Noter sorgulama 

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