Nöbetçi Noter Pazar günü nerede, 28 Temmuz Nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 28 Temmuz Pazar nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde...

28 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL NÖBETÇİ NOTER LİSTESİ

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR

# Noterlik Adı Noter Adı Adres Telefon Nöbet Tarihi 1 İSTANBUL 10 REŞAT KÜLCÜ LALELİ GENÇTÜRK CD.YILDIZ HAN NO:27 K:3 EMİNÖNÜ 34470 FATİH İSTANBUL FATİH İSTANBUL 2125282295 28.07.2019 2 BAKIRKÖY 13 MEHMET ÇAKIRAY KERESTECİLER SİTESİ FATİH CD. ALAYBEY SOK NO:10 K:1 MERTER 34010 GÜNGÖREN İSTANBUL GÜNGÖREN İSTANBUL 2125534984 28.07.2019 3 BEŞİKTAŞ 8 OKTAY AKKUŞ YILDIZ POSTA CAD.SİNAN BUHARALI HAN 38/3 GAYRETTEPE 80280 BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL 2122743460 28.07.2019 4 BEYOĞLU 11 BETÜL MORGİL NECATİBEY CD. SAİT DEMİRBAĞ İŞHANI N:5/3 KARAKÖY BEYOĞLU İSTANBUL BEYOĞLU İSTANBUL 2122931114 28.07.2019 5 KARTAL 18 BAHATTİN ERBAŞ ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. BEKTAŞİ SK.N:2/2 KURTKÖY PENDİK İSTANBUL PENDİK İSTANBUL 2163786676 28.07.2019 6 KARTAL 19 NURGÜL TERZİOĞLU POSTANE MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD.N:114/A TUZLA İSTANBUL TUZLA İSTANBUL 2164475297 28.07.2019 7 ÜSKÜDAR 19 AHMET SERTÇELİK GÜZELTEPE MAH. BOSNA BULVARI NO:143/1 ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR İSTANBUL 2164602274 28.07.2019 8 ÜSKÜDAR 20 AZİZE FİSUN ÖZALP ARMAĞAN EVLER MAH. ALEMDAĞ CAD. N:418 K:2 D:2 ÜMRANİYE İSTANBUL ÜMRANİYE İSTANBUL 2165056028 28.07.2019 9 ZEYTİNBURNU 5 TAHİR ASLAN NURİ PAŞA MAH. 58. BULVAR N:110 K:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL ZEYTİNBURNU İSTANBUL 2126658832 28.07.2019

ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR

# Noterlik Adı Noter Adı Adres Telefon Nöbet Tarihi 1 ANKARA 32 HALİDE ŞAVLI DİKMEN CAD. NO:216/D 27-28 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA 3124805473 28.07.2019 2 ANKARA 59 ÖMER YAZGI İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1354.CADDE N:99 K:1 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA 3123957300 28.07.2019 3 ANKARA 60 MİTAT ŞADİ KARADENİZ BAHÇEKAPI MAH.YEŞİLÇAM SANAYİ SİTESİ 5.CAD.N:15/5-6 JANDARMA EĞİTİM TESİSLERİ YANI ŞAŞMAZ ETİMESGUT ANKARA ETİMESGUT ANKARA 3122785468 28.07.2019

İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 28 TEMMUZ PAZAR

# Noterlik Adı Noter Adı Adres Telefon Nöbet Tarihi 1 İZMİR 8 FİLİZ ÖZEN İSMET KAPTAN MH.ŞAİR EŞREF BLV.YORSAN PLAZA K:1 D:3 35230 KONAK İZMİR KONAK İZMİR 2324849480 28.07.2019 2 İZMİR 16 FİLİZ VAROL GÜVEN MAH. 384 SOK. N:6A ŞİRİNYER BUCA İZMİR BUCA İZMİR 2324874444 28.07.2019 3 KARŞIYAKA 7 ARZU ÖNEN KARAAĞAÇ 8137 SOK. N:2 ÇİĞLİ İZMİR ÇİĞLİ İZMİR 2323763624 28.07.2019

Nöbetçi Noter nerede bulunur? 28 Temmuz Pazar Nöbetçi Noter sorgulama