DHA

Olay, Şırnak- Cizre karayolundaki Gültepe mevkisinde bulunan güvenlik kulesinde meydana geldi.

Güvenlik korucusu 5 çocuk babası Ömer Atak'ın silahı, kulede nöbet tuttuğu sırada kazara ateş aldı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Atak, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ömer Atak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.