'No Name' CSO Ada Ankara'da

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - GRAMAFOUR 7 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları; tenor Mehmet Alp Özkazanç, tenor Muzaffer Soydan, Chirstopher Gagliardo (bas), Doğukan Özkan (bas) ve piyanist Benan Gagliardo sahnede sanatseverlerle buluşacak.

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CSO SANATÇILARI İLE DENİZBANK KONSERLERİ 7 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON

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Program, Caz piyanisti Ülkem Özsezen' in besteleri; özgün düzenlemeleriyle, CSO sanatçıları ve Ülkem Özsezen'in caz dörtlüsünden oluşan bir, “Karma Nonet” tarafından sunuluyor. Konserin seçkileri, dramatik çatılı eserleri ile dikkat çeken Ülkem Özsezen'in, doğa - zaman, hareket, dans temalı müzikal biçimlendirmelerini yansıtıyor. Piyano, gitar ve kontrbas ve davuldan meydana gelen caz dörtlüsünü; flüt, klarnet, keman, viyola ve viyolonsel armonileri ile buluşturan proje; caz, çağdaş müzik ve film müziği tınılarını bir arada duyabileceğiniz ilginç bir deneyim sunuyor.

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ANKARA DEVLET SAHNE SANATLARI TOPLULUĞU - TÜRKÜ DÜNYASI GÖNÜL COĞRAFYASI KONSERİ 8 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından taşınan konserin sanat yönetmenliğini Soner Satı üstleniyor. Solist Uğur Demirci’nin eşliğinde izleyiciler unutulmaz bir gece yaşayacak. NO NAME 8 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON Gerçek hikayelere dayalı bu özel gösteri; bir şarkıcının neden ünlü olamadığını kendi hayat hikayesi ve hayatındaki kadınlar yoluyla seyirciye aktarıyor. Şarkılar ve hikâyelerle dolu gösteride ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, şarkıcının çocukluğundan günümüze hayatında yer alan 15 farklı kadını canlandırıyor. Şarkıcının ilk aşık olduğu mahalledeki gönülleri hoplatan Gönül Abla’dan, evin çalışanı Keder Ablaya, anneannesi Fortune Hanım ve annesi Roza’dan okulda karşılaştığı öğretmenlere, söz verip ortadan kaybolan Beyaz Melek lakaplı yapımcıdan gerçek aşkına kadar farklı karakterlerin hikâyelerini dinlerken Cenk Rofe de aryalardan Türk Sanat Müziğine, 80’ler 90’lar Türk popundan türkülere çok geniş bir müzik yelpazesiyle hikâyelere eşlik ediyor. Bir oyunculuk ve şarkı şöleni sunan gösterinin yönetmenliğini Yeşim Özsoy, müzik direktörlüğünü ise Ceyda Pirali üstlenirken, Tuğçe Ulugün Tuna koreograf olarak yer alıyor.

REKLAM ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - SELVA ERDENER ve İSTANBUL OPERA ANSAMBLE 8 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON .png Ankara Devlet Opera ve Balesi, Selva Erdener ve İstanbul Opera Ansamble; Geçer, Nereye Aşkım, Umutsuz Aşka Gazel, Ölü Çocuğa Gazel, Gümüş, İlle de, Sen Sen Sen, Çini, Canım, Göle Yas, Tirad, Yerçekimli Karanfil, Geçmiyor Günler gibi eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İbrahim Yazıcı (piyano), Zeynep İlayda Erden (keman), Verda Gül (viyola), Burak Ayrancı (viyolonsel) Ceren Akçalı (kontrabas), Ecesu Sertesen (klarnet), Caner Can (kanun) ve Burak Çakır (perküsyon) sahnede olacaklar. ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - NECMETTİN AKBEN İLE DİLLERDEN GÖNÜLLERE KONSERİ 9 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON Ses sanatçısı Necmettin Akben’in solist olarak katılacağı “Necmettin Akben ile Dillerden Gönüllere” adlı konserde sanatçı, Türk Müziğinin sevilen ve herkes tarafından beğenilen en seçkin şarkılarından oluşan seçkin bir repertuarla sanatseverlerin huzuruna çıkacak. Sanatçıya, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçıları eşlik edecek.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU-ÇARPIŞMA 9-10 NİSAN-20.00-BANKKART TARİHİ SALON Müge Oskay’ın yazdığı oyunun yönetmen koltuğunda Kubilay Karslıoğlu oturuyor. Can Atak’ın tek kişilik muhteşem performansıyla, İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Çarpışma; “Bir orkestradan beklenen uyumu ve hassasiyeti ne bozabilir?” sorusuna odaklanıyor.“Sıranın en arkasında oturan, konser boyu belki de tek bir vuruşu bekleyen bir orkestra üyesinin aklından neler geçer? Beklerken derinliğini kaybeder mi yahut ruhunu hangi sorular ele geçirir: Neden kompozitörler bazı enstrümanlara bu kadar çok “sus” yazarlar. Orkestra içinde bir besin zinciri varsa, en üstteki kimdir? ya da kim en altta?” ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - OPERADAKİ TÜRK KARAKTERLERİ 10 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Türkler, 1600'lü yıllarda yaşamış olan Vivaldi ve Handel'den 1700'lü yıllarda yaşamış olan Mozart ve Weber'e, 1800'lü yıllarda yaşamış olan Rossini, Bizet ve Donizetti'den, 1901 yılında hayata veda eden Giuseppe Verdi'ye kadar çok değişik ülkelerde yaşamış, değişik dillerde eser vermiş ve değişik yüzyıllarda aktif olarak beste üretmiş sanatçıların eserlerine konu olmuştur. Bütün kahramanların Türk kökenli olduğu “Operadaki Türk Karakterleri” konserinde eserler, içinde bulundukları operadaki sıralarına göre bir araya getirilmeden, herhangi bir kronolojik sıraya göre de dizilmeden sahneleniyor. Sözlerine ve müziğine sadık kalınan parçalar bir konserdeki gibi bağımsız parçalar olmayıp, adeta akıp giden bir eser haline dönüşüyor.

ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - EGE’NİN MİRASI – TÜRKÜLERLE HİKAYELERLE EGE’DEN 10 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Ege bölgesi kültürü, Zeybek hikâyeleri ve Özay Gönlüm’ün “Ninenin Mektupları” ile yörenin en seçkin türküleri, solist Canan Çal ve Şeref İşler’in icra edeceği “Egenin Mirası” konserinde bir araya geliyor. CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ 11 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Earl Lee yönetiminde ve solist Kerson Leong (keman) eşliğinde, ünlü besteciler Camille Saint-Saens ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin eserlerini icra edecek. EDA BABA 11 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Alternatif müziğin sevilen ismi Eda Baba, kendine özgü yorumuyla en sevilen şarkılarını seslendirmeye geliyor. Duygusal ve samimi performansıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Eda Baba, bu özel gecede sanatseverlerle buluşuyor. ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU - MEHMET ÖZBEK’E SAYGI KONSERİ 11 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON

Şef Necmi Kıran yönetimindeki Ankara Devlet Türk halk Müziği Korosu, koronun kurucu Şefine özel, “Mehmet Özbek’e saygı konseri” adıyla hazırladığı konserle, Ankara dinleyicisinin karşısında olacak. Konserde, Mehmet Özbek’in derlediği çeşitli yöre türküleri; memleketi Şanlıurfa türküleri, besteleri ve koroda geçmişte icra ettirdiği türkülerden oluşan özel bir repertuvara yer verilecek. Türk Halk Müziğine, folkloruna, kültür ve sanat hayatına sayısız hizmet vermiş olan Şef Mehmet Özbek, Ankara, Şanlıurfa ve Sivas Devlet Türk halk Müziği Korolarının kuruluşundaki önderliğiyle, Türk Halk Müziğinin kurumsallaşmasında çok önemli bir rol üstlenmiştir. Konserde; Cengizhan Akar, İsmail Tatar, Güner Kızılkay, Latife Erarslan, Hasan Öztürk ve Pelin Karakuş solist olarak yer alacak. ENSEMBLE ARCHİTEK’TÜRK PİYANOLU TRİO İLE BEETHOVEN SENFONİLER 12 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Hakan Şensoy’un öncülüğünde kurulan Ensemble ArchiTek’Türk, 2012 yılından her biri diğerinden ilginç projelerle Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin pek çok sanat merkezinde dinleyicilerle buluşuyor. Her projede üye sayısı değişen grup bugüne dek; “Dostum Ravel”, “Trio Aşağı Quintet Yukarı”, “Tolga Salaman – Ensemble ArchiTek’Türk Piazzola”, “Sekizliler”, “Triolarla Schubert”, “Sekizliler” gibi değişik projelerde dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Grup ülkemizde bir konserde ilk kez bir pianolu trio grubuyla seslendirilecek “Trio ile Beethoven Senfoniler” projesinde sanatseverlerle buluşacak.

Bu projede Hakan Şensoy (keman), Münif Akalın (viyolonsel) ve Kandemir Basmacıoğlu (piyano) tarafından oluşan Ensemble ArchiTek’Türk; programda ilk olarak bestecinin Op.36 Re Majör Senfonisi’nin yakın arkadaşı, öğrencisi ve hatta özel yardımcısı olan Ferdinand Ries tarafından pianolu trio için 1805 yılında yapılmış düzenlemesini çalacak. İkinci Senfoni bestecinin çoğunlukla 1802'de Heiligenstadt'ta kaldığı sırada, sağırlığının daha belirgin hale geldiği ve bunun tedavi edilemez olabileceğini fark etmeye başladığı bir dönemde yazılmıştır. Piyanolu Trio için düzenlemesi ise ilk seslendirilişinden sadece 2 yıl sonra Ferdinand Ries tarafından yapılmış ve hatta bu düzenleme sonraları bestecinin piyanolu triolarından biri olarak addedilmiştir. Ancak tüm düzenleme süreci Beethoven’in kontrolünde gerçekleşmiştir. Senfoninin ilk bölümü bu minyatürize edilmiş formatta da aynı seviyede büyüleyicidir. NÜKHET DURU & AHMET BARAN ORKESTRASI '50. SANAT YILI ANISINA' 12 NİSAN-20.00-ZİRAAT BANKASI ANA SALON .png Sanatın kalbine taht kurmuş bir duayen ve yıllara meydan okuyan sanatçı Nükhet Duru’nun 50. sanat yılının kutlanacağı bu muhteşem konser ile Ankara’nın büyülü salonunda gerçekleşecek. Güçlü sesi ve olağan üstü enerjisi ile Nükhet Duru, ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran'ın sihirli parmakları eşliğinde dinleyenlere bambaşka bir deneyim yaşatacak. Her biri kendi alanında özel yeteneklere sahip saz sanatçıları ile birlikte sahne alacak ikili hem eski hem taze hem de çağdaş sesler eşliğinde dünyaya özgü ezgilere sihirli dokunuşlarıyla şekil verecek.

39. ANKARA MÜZİK FESTİVALİ - DEVİNGEN 12 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON Devingen, Anadolu'nun zengin müzik geleneğini merkeze alan Balkanlar, Orta Doğu ve ötesindeki coğrafyaların kültürlerinden beslenen kültürlerarası dinamik bir müzik topluluğudur. Devingen, akustik davulun ve kaval zurna gibi akustik halk çalgılarının elektrik sazlar ve syhnthesizer gibi elektrik çalgıları gelenekten beslenen yeni ve kışkırtıcı bir müzik anlayışı içerisinde, müziğin birliğinde buluşturmayı hedefliyor.Devingen elektrik sazlarda Sinan Ayyıldız; synthesizer, synthesizer ve asma davulda Erberk Eryılmaz; kaval, zurna, balaban, sipsi ve diğer üflemeli çalgılarda Buğra Kutbay, akustik davul ve perküsyonda Alican Öztan’dan oluşuyor. CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI ÇOCUK VE AİLE KONSERİ 13 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON Çocuk ve Aile için özel hazırlanan programda, şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde sahne alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatseverlerle buluşacak. KUZEY KUTBU KRALLIĞI ÇOCUK OYUNU 13 NİSAN-15.00-BANKKART MAVİ SALON

Kuzey Kutbu Krallığı’nın yaşlı lideri kar baykuşu Yüce Ovlika tacını devretmeye karar verir. Peki, eriyip yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu muhteşem krallığın yeni lideri kim olacaktır? Tilki Fist mi? Yoksa Kutup Ayısı Leno mu? Kutup ayısı Leno hayatta kalabilmek için diğer canlıların yardımına ihtiyaç duyar ve hikâyenin sonunda anlar ki bencillikten kimseye fayda gelmez. Çünkü paylaştıkça artar güzel olan ne varsa ve bir arada oldukça üstesinden gelinir sorun olan ne varsa...Oyun; küresel iklim değişikliğinin çevrede yarattığı tahribatı eğlenceli ve anlaşılır bir dille çocuklara anlatmayı amaçlıyor. Sanem Gençalp’ım yazıp yönettiği oyunda; Berk Kaçar, Büşra Sütçüoğlu, Elif Şen, Eser Deniz Kuş, Sanem Gençalp ve Sezgi Gülpınar rol alıyor. REKLAM ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU – TÜRKÜ DOLU ANADOLU 13 NİSAN-20.00-BANKKART MAVİ SALON .png Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından gerçekleştirilecek konserde solistler, Barış Alçay ve Elif Kayaca sanatseverlerle Bankkart Mavi Salon’da buluşacak.

ANKARA DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – 3 TENOR 13-14 NİSAN-20.00-TARİHİ SALON Tenor Özer Öndeş, Ulaş Kocatürk ve Yunus Emre Kemal Sönmez’in sahne alacağı 3 Tenor etkinliği sahneye Cenk Bıyık tarafından uyarlanıyor. Piyanoda ise Diego Moccia yer alıyor. Rossini, E. De Curtis, G. Puccini, G. Verdi gibi ünlü bestecilerin ölümsüz eserlerinin seslendirileceği konser 13 ve 14 Nisan tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.