"BEŞİKTAŞ DA WEGHORST DA İYİ BAŞLADI"

Öte yandan nu.nl adlı site ise Beşiktaş'ın golcüsünün performansıyla ilgili olarak, "Burnley'den transfer edilen Weghorst, ilk golünü attı. Ayrıca Wout, 2 kez de asist yaptı... Beşiktaş da Weghorst da iyi başladı, İstanbul ekibi 3 maçta 7 puan topladı" değerlendirmesini yaptı.