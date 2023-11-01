NKA Universitas Pecs: 78 - Bursa Uludağ Basketbol: 52 MAÇ SONUCU
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 4. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas Pecs takımına 78-52 yenildi
aPecs kentindeki Ulusal Basketbol Akademisi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 19-14 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 40-31 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte 6 sayıda kalan Bursa Uludağ Basketbol, final periyoduna 63-37 geride girdi.
Karşılaşmayı 78-52 kazanan NKA Universitas Pecs J Grubu'nda 2. galibiyetini elde etti, Bursa Uludağ Basketbol ise 2. mağlubiyetini yaşadı.
Bursa Uludağ Basketbol, 23 Kasım'da grupta galibiyeti bulunmayan Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubrovnik takımını ağırlayacak.