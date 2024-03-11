Nizamın estetik yansımaları: Düzgün dizilişleriyle gözü rahatlatan fotoğraflar

Dağınıklık genel olarak insanların gözünü rahatsız eden bir durumdur. Ancak bunun aksine düzgün bir biçimde rengine ya da boyutuna göre dizilmiş eşyalar veya simetrik olarak güzel duran nesneleri gördüğümüzde hoşumuza gidebiliyor. İşte, sosyal medyada bu tarz denk gelişleri paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları...