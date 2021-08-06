Yapımcılığını BKM yapımın üstlendiği Niyazi Gül Dörtnala filmi Ata Demirer'in Korsan TV'de hayat verdiği veteriner hekim Niyazi Gül'ün hikayesi üzerine kuruludur. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu 2015 çıkışlı Türk filmi Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili merak edilenleri derledik...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NE?

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıra dışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman