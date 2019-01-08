08 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'da, kazancını düşük göstermekle suçlanan Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, ilk kez halka açık duruşmada hakim karşısına çıktı. Ghosn, düzenlenen açık duruşmadaki savunmasında "masum olduğunu" söyledi.
Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltında tutulan Ghosn, herhangi bir suçu olmadığını savundu ve gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz etti. Hayatının 20 yılını Nissan'ı canlandırmaya adadığını ve tutuklanmasının haksızlık olduğunu savunan Carlos Ghosn, Nissan'ı terk etmek gibi bir seçeneği olduğunu ancak kalmaya karar verdiğini kaydederek, "Bir kaptan fırtınada gemiyi terk etmez" ifadesini kullandı.
Japon otomobil üreticisine mali zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddederek "onurlu ve yasal" şekilde iş yaptığını savunan Ghosn, "Savcıların iddialarının aksine, şirketten el altından hiçbir ödeme almadım" diye konuştu.
Duruşmada, Ghosn'un tutukluluk halinin devamını talep edehn Yargıç Yuichi Tada ise gerekçe olarak Ghosn'un delilleri yok etme ve Japonya'dan kaçabilme olasılığına sahip olduğunu söyledi.
GELİRİNİ EKSİK GÖSTERMEKLE SUÇLANIYOR
Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı. Mahkemede suçlu bulunması halinde Ghosn'un 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Yardımcısı Greg Kelly de Ghosn'un hemen ardından tutuklanmıştı.
Carlos Ghosn'un göz altına alınmasının ardından toplanan Nissan Yönetim Kurulu, Ghosn ve Kelly'nin görevlerine son vermiş, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.
CEO KOLTUĞUNA 2001'DE OTURDU
Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a gelmişti. Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.
Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.
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