Nisan yağmuru beklenirken kar yağdı
Tokat'ta nisan yağmurları beklenirken kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.
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Kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye görevi yürüttü.
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Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.
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Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.
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