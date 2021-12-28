Damat ve kuzeni yan yana defnedildi

Kaza 26 Aralık saat 22.00 sıralarında İstanbul- İzmir otobanı Gemlik istikametinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Mesut Yıldız yönetimindeki 16 U 2263 plakalı otomobil, sol şeritten orta şeride geçerken aynı yöne giden İbrahim Köse yönetimindeki 16 JMK 82 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen Mehmet Fatih Sönmez yönetimindeki 16 AGC 699 plakalı otomobil de kazaya karıştı. İznik’in Orhaniye Mahallesi’ndeki nişanından dönerken kaza yapan araçta bulunan Mehmet Fatih Sönmez’in yansıra amcasının oğlu Ömer Faruk Sönmez ile diğer otomobilin sürücüsü İsmail Köse hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren sürücü Fatih Mehmet Sönmez'in kazadan 2 saat önce İznik’e bağlı Orhaniye Mahallesi’nde Fatmanur Dalgıç ile nişan yaptığı öğrenildi.
Bu sabah hastane morgundan alınan cenazeler uçakla Ağrı'ya gönderildi. Havalimanında yoğun sis nedeniyle cenazelerin de içinde bulunduğu uçak, Muş Sultan Alparslan Havalimanına indi. Mehmet Fatih Sönmez ve kuzeni Ömer Faruk Sönmez'in cenazeleri kara yolu ile Ağrı'ya getirildi. Cenazeler merkez Abide Mahallesindeki Hz. Ali Camide kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları içinde Fatih Mahallesi’nde bulunan şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Nişan töreninden dönerken feci kazada can veren Mehmet Fatih Sönmez’in Türkiye genelinde 121 şubesi olan güzellik merkezlerinin sahibi olduğu öğrenildi.
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