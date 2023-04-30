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Nisan ayının son gününde sağanak ve kar yağışı bekleniyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Açıklamada Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 9 il için de şiddetli sağanak uyarısı yapıldı

Giriş: 30.04.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Nisan ayının son gününde sağanak ve kar yağışı bekleniyor!
Nisan ayının son gününde sağanak ve kar yağışı bekleniyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu' nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Sıcaklıkların doğu kesimlerde azalacağı, batı kesimlerde biraz artacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

9 İL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Bayburt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Mardin' in doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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