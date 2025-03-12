Nisan ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatiline kaç gün kaldı?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci dönem ara tatili ise yayınlanan takvime göre 31 Mart’ta başlayacak ve 4 Nisan cuma günü sona erecek.

Ara tatil sebebiyle okullar, 28 Mart cuma günü kapanacak. Cumartesi ve pazar günleri de takvime dahil edildiğinde öğrenciler için okullarda tekrar eğitim öğretim faaliyetleri, 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.a verecek.